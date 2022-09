Δολοφονία δικηγόρου Εκουαδόρ: Οργισμένες διαδηλώσεις μετά τη νέα γυναικοκτονία

O πρόεδρος του Ισημερινού Γκιγιέρμο Λάσο ανακοίνωσε χθες Παρασκευή την αποπομπή του υπουργού Εσωτερικών της κυβέρνησής του Πατρίσιο Καρίγιο και ανώτατων αξιωματικών της αστυνομίας μετά τη δολοφονία μιας δικηγόρου μέσα σε αστυνομική σχολή. «Ο στρατηγός Πατρίσιο Καρίγιο αφιέρωσε τη ζωή και την πίστη του στο ιδανικό της ασφάλειας της χώρας. Ωστόσο, μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, αποφάσισε η υπηρεσία του να λάβει τέλος σήμερα (σ.σ. χθες Παρασκευή)», δήλωσε ο κ. Λάσο σε τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας. Ο αρχηγός του κράτους χαρακτήρισε «γυναικοκτονία» τον φόνο της Μαρίας Μπελέν Μπερνάλ, η οποία βρέθηκε νεκρή την Τετάρτη, κάπου δέκα ημέρες μετά την εξαφάνισή της – αφότου είχε επισκεφθεί τον σύζυγό της, σε αστυνομική σχολή στο Κίτο.

Νωρίτερα χθες, ο πρόεδρος Λάσο, που επέστρεψε στον Ισημερινό μετά τη συμμετοχή του στις εργασίες της 77ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διέταξε την αποπομπή δύο στρατηγων της αστυνομίας και ζήτησε την παραίτηση άλλου ενός από τους κορυφαίους αξιωματικούς της. «Ζήτησα από τους διοικητές της αστυνομίας (…) να μου υποβάλουν τις παραιτήσεις τους», είπε.

He identified her as 34-year-old Mara Belen Bernal, who went missing 10 days ago after visiting her husband at the institution in Quito.

