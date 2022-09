Συγκέντρωση στο Σύνταγμα: Γυναίκες έκοψαν τα μαλλιά τους και έκαψαν χιτζάμπ

Συγκέντρωση στη μνήμη της Μαχσά Αμινί, της 22χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο από την αστυνομία ηθών στο Ιράν πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι συγκεντρωμένοι διαδήλωσαν υπέρ της μάχης που δίνουν οι γυναίκες στους δρόμους της Τεχεράνης και στη μνήμη της Μαχσά Αμινί, που πέθανε μετά από δολοφονικά χτυπήματα από την αστυνομία των ηθών καθώς δεν φορούσε σωστά το χιτζάπ της.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. Οι αρχές πρέπει «να αντιμετωπίσουν με αποφασιστικότητα όσους αντιτίθενται στην ασφάλεια και την ηρεμία της χώρας», δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Εμπραχίμ Ραϊσί, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, τη στιγμή που εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν τεθεί υπό κράτηση. Το σχόλιο του Ιρανού προέδρου έγινε κατά τη διάρκεια συλλυπητήριου τηλεφωνήματος στην οικογένεια φρουρού ασφαλείας ο οποίος μαχαιρώθηκε, σύμφωνα με τις αρχές, από οργισμένους διαδηλωτές.

Εδώ και μία εβδομάδα οργανώνονται διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις του Ιράν με αφορμή τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. Η 22χρονη συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη για «ανάρμοστη ενδυμασία» από την «αστυνομία ηθών», η οποία είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της τήρησης του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Αμινί πέθανε τρεις ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο και ο θάνατός της πυροδότησε διαδηλώσεις στις κύριες πόλεις του Ιράν, μεταξύ των οποίων η πρωτεύουσα Τεχεράνη.

