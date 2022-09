Ποτσέκο – Αντετοκούνμπο: Ο… διάλογος πριν την αγκαλιά

Ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο σε πρόσφατη συνέντευξή του θέλησε να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό ποια ακριβώς ήταν τα λόγια που αντάλλαξε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την πιο viral αγκαλιά του Eurobasket 2022. Το φετινό Eurobasket θα μείνει στην ιστορία για την επιστροφή της ισπανικής δυναστείας, τις αγωνιστικές εκπλήξεις που “τάραξαν” τα νερά του μπασκετικού χώρου και για την αγκαλιά του Τζιανμάρκο Ποτσέκο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που έγινε δημοφιλής ανά τον κόσμο… σε δευτερόλεπτα! Ο τεχνικός της Ιταλίας ακούγεται καθαρά στο βίντεο να εκφράζει την αγάπη του στον Greek Freak, ωστόσο κανείς δεν γνώριζε ποια ήταν η απάντηση του Giannis. Μέχρι που την αποκάλυψε ο ίδιος σε event με ακροατήριο το κοινό των «ατζούρι».

🇮🇹 Gianmarco Pozzecco really did jump on 🇬🇷 Giannis Antetokounmpo to celebrate with him 🤣 #EuroBasketpic.twitter.com/Qa08EpnEcZ

— BasketNews (@BasketNews_com) September 11, 2022