Ιράν – διαδηλώσεις για την 22χρονη: Μαίνεται το χάος, προκαλεί ο πρόεδρος

Χάος επικρατεί στο Ιράν μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί που κρατούνταν από την Αστυνομία Ηθών, επειδή παραβίασε τον αυστηρά επιβαλλόμενο ισλαμικό κώδικα ενδυμασίας της χώρας, ενώ ο πρόεδρος, Εμπραχίμ Ραϊσί, τόνισε χθες πως «υπάρχει ελευθερία έκφρασης στο Ιράν, αλλά οι σκηνές χάους είναι απαράδεκτες». Από την έδρα του ΟΗΕ, ο πρόεδρος του Ιράν Ιμπραχίμ Ραϊσί επιχείρησε να εμφανίσει ως αδικαιολόγητες τις μαζικές διαδηλώσεις και να αθωώσει την αστυνομία ηθών της Τεχεράνης η οποία πιστεύεται ότι «βασάνισε μέχρι θανάτου» την 22χρονη που έβγαλε τη μαντίλα της, λέγοντας ότι «υπάρχει ελευθερία έκφρασης στο Ιράν, αλλά οι σκηνές χάους είναι απαράδεκτες» . «Στο Ιράν υπάρχει ελευθερία έκφρασης, αλλά οι διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες είναι απαράδεκτες και προκαλούν χάος», δήλωσε προκλητικά ο πρόεδρος Ραϊσί από την έδρα του ΟΗΕ αναφερόμενος στις οργισμένες αντιδράσεις για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί.

Elderly woman in Iran takes off headscarf, joins the youth protests, chanting “death to Khamenei”. One of few in streets who knew how life was in Iran before the Islamic revolution 1979: pic.twitter.com/hz5BJ2j50E — Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 22, 2022

Σύμφωνα με την ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) περισσότεροι από 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων σε διάφορες πόλεις του Ιράν. Ο Ιρανός πρόεδρος υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της 22χρονης, σημειώνοντας ότι στην έκθεση του ιατροδικαστή δεν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης της κοπέλας από την αστυνομία ενώ καταλόγισε «υποκρισία» στη Δύση.

Οργισμένος ο πατέρας της Μαχσά Αμινί: «Λένε ψέματα οι Αρχές»

Ο πατέρας της Μαχσά Αμινί ξέσπασε κατηγορώντας τις αρχές ότι ψεύδονται για τις συνθήκες θανάτου της κοπέλας. Μιλώντας χθες στο BBC Persia ο πατέρας της 22χρονης είπε ότι οι γιατροί δεν του επέτρεψαν να δει την κόρη του μετά τον θάνατό της. «Λένε ψέματα. Λένε ψέματα. Όλα είναι ψέματα… όσο κι αν παρακάλεσα, δεν με άφησαν να δω την κόρη μου», είπε και υποστήριξε ότι η κόρη του είχε μώλωπες στα πόδια με το υπόλοιπο σώμα εκτός από το κεφάλι να είναι τυλιγμένο με σεντόνι. «Δεν έχω ιδέα τι της έκαναν», είπε. Σημειώνεται πως Ιρανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι η 22χρονη πέθανε αφού υπέστη «καρδιακή προσβολή» και έπεσε σε κώμα, αλλά η οικογένειά της σύμφωνα με το Emtedad news, ένα ιρανικό μέσο ενημέρωσης υποστηρίζει πως δεν υπάρχει ιστορικό καρδιακής πάθησης στην οικογένεια.

Watch: Protesters in #Iran’s city of #Amol force security personnel to retreat during anti-regime demonstrations fueled by the death of #MahsaAmini.https://t.co/MyvsyA21Bq pic.twitter.com/GLiqyTNdeI — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 22, 2022

Πάντως πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που είδαν το φως της δημοσιoτητας μέσα από τα ιρανικά ΜΜΕ έδειξαν την κοπέλα να καταρρέει σε ένα κέντρο «αναμόρφωσης» όπου την είχε μεταφέρει η Αστυνομία Ηθών για να λάβει «καθοδήγηση» σχετικά με την ενδυμασία της.

Χάος στο Ιράν για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί – 31 νεκροί σε συγκρούσεις

Στις «φλόγες» το Ιράν, με συγκρούσεις διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας, με αποτέλεσμα δεκάδες πολίτες να χάσουν τη ζωή τους. Οι νεκροί πολίτες είναι ως τώρα τουλάχιστον 31, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) που έχει έδρα το Όσλο. «Ο ιρανικός λαός βγήκε στους δρόμους για να αγωνιστεί για τα θεμελιώδη δικαιώματά του και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του (…) και η κυβέρνηση απαντά σε αυτές τις ειρηνικές διαδηλώσεις με σφαίρες» κατήγγειλε ο διευθυντής της ΜΚΟ, Μαχμούντ Αμίρι-Μόγκανταμ, σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από έξι ημέρες διαδηλώσεων. Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις εναντίον έξι Ιρανών και της Αστυνομίας Ηθών του Ιράν μετά τις φονικές διαδηλώσεις.

Watch: Protesters in #Iran’s city of #Noshahr attack police cars as anti-government demonstrations sparked by the death of #MahsaAmini intensify. https://t.co/MyvsyA2zqY pic.twitter.com/ILcLk0uKkT — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 22, 2022

Η IHR ανέφερε ότι ο απολογισμός για τα θύματα σε αυτές τις κινητοποιήσεις περιλαμβάνει 11 άτομα που σκοτώθηκαν την Τετάρτη το βράδυ στην πόλη Αμόλ, στη βόρεια επαρχία Μαζανταράν, που συνορεύει με την Κασπία Θάλασσα, και πως έξι άτομα σκοτώθηκαν στην Μπαμπόλ, στην ίδια επαρχία. Στη μεγάλη πόλη Ταμπρίζ (βορειοανατολικά) καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος σε αυτές τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με τη ΜΚΟ. Η κουρδική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw ανέφερε χθες ότι 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Κουρδιστάν και σε άλλες περιοχές με κατοίκους Κούρδους, στο βόρειο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων οκτώ ανθρώπων που σκοτώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης. Από την πλευρά της, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε έναν πρόσφατο επίσημο απολογισμό, κάνοντας λόγο για 17 νεκρούς -συμπεριλαμβανομένων διαδηλωτών και αστυνομικών- σε αυτές τις διαδηλώσεις.

Watch: A protester in #Iran’s city of #Shahriyar throws a Molotov cocktail at security forces as anti-government protests over the death of #MahsaAmini intensify.https://t.co/MyvsyA2zqY pic.twitter.com/cdRCZcnRtJ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 22, 2022

Blackout στα social media

Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έχουν κλείσει σε μεγάλο βαθμό και η πρόσβαση στο Instagram και στο WhatsApp έχει περιοριστεί, σύμφωνα με Δυτικά μέσα ενημέρωσης. Υπήρξε σχεδόν ολοκληρωτική διακοπή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε περιοχές της επαρχίας του δυτικού Κουρδιστάν του Ιράν από το απόγευμα της Δευτέρας, και περιφερειακές διακοπές ρεύματος σε άλλες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Τεχεράνης. «Έπειτα από απόφαση των αξιωματούχων, δεν είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στο Instagram από χθες Τετάρτη το βράδυ, ενώ η πρόσβαση στο WhatApp γίνεται επίσης με προβλήματα», μετέδωσε το πρακτορείο Fars. Το μέτρο αυτό ελήφθη λόγω «των ενεργειών των αντιεπαναστατών κατά της εθνικής ασφάλειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», διευκρίνισε.

Watch: A protester in Iran’s capital of #Tehran sets fire to a pro-government banner as fellow protesters chant “death to [Supreme Leader Ali] #Khamenei” during demonstrations sparked by the death of #MahsaAmini.https://t.co/MyvsyA21Bq pic.twitter.com/uDR6zcDG9M — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 22, 2022

Συνελήφθη «επειδή φορούσε ανάρμοστα ρούχα»

Η Μαχσά Αμινί, 22 ετών, που καταγόταν από την επαρχία Κουρδιστάν, συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη, την οποία επισκεπτόταν με την οικογένειά της, «επειδή φορούσε ανάρμοστα ρούχα», από την Αστυνομία Ηθών, μια μονάδα αρμόδια να επιβάλλει τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες της χώρας. Στο Ιράν οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν τα μαλλιά τους όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους. Επίσης, η Αστυνομία Ηθών απαγορεύει στις γυναίκες να φορούν κοντά παλτό, πάνω από το γόνατο, στενά παντελόνια και τζιν με σκισίματα καθώς και ρούχα με έντονα χρώματα, μεταξύ άλλων. Η Αμινί έπεσε σε κώμα μετά τη σύλληψή της και πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί.=Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι τραυματίστηκε στο κεφάλι όσο βρισκόταν υπό κράτηση. Η ιρανική αστυνομία απέρριψε τις κατηγορίες και ξεκίνησε έρευνα.