Δημοψηφίσματα Ρωσία: Απειλές, εκβιασμοί, εξαγορά

Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί στις ουκρανικές περιοχές που ελέγχονται πλήρως ή εν μέρει από τη Μόσχα τα δημοψηφίσματα ενσωμάτωσης στη Ρωσία, όπως μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, μια ψηφοφορία την οποία η Ουκρανία και η Δύση έχουν χαρακτηρίσει «ψευδοδημοψήφισμα». Η διαδικασία, που ξεκίνησε στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και αναμένεται να διαρκέσει ως τις 27 Σεπτεμβρίου, διεξάγεται στις αυτονομιστικές, φιλορωσικές επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ (στην ανατολική Ουκρανία) καθώς και στις περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή στις επαρχίες Χερσώνα και Ζαπορίζια. Ο δήμαρχος του Λουχάνσκ Σεργκέι Χαϊντάι υποστήριξε σε μια ανάρτησή του στο Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαναγκάζουν τους κατοίκους των υπό ρωσική κατοχή περιοχών να ψηφίσουν, ενώ παράλληλα τους απαγορεύουν να απομακρυνθούν από την περιοχή μεταξύ 23 και 27 Σεπτεμβρίου.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι κατακτητές δημιουργούν ένοπλες ομάδες για να περιφέρονται στα σπίτια και να αναγκάζουν τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στο λεγόμενο «δημοψήφισμα»», είπε. Μάλιστα όπως αναφέρει ο δήμαρχος του Λουχάνσκ, σε οριμένες περιοχές, τους απειλούν ότι όσοι δεν λάβουν μέρος στα δημοψηφίσματα θα απολυθούν αυτόματα από τις εργασίες τους Ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου της Ζαπορίζια, Ανατόλι Κούρτεφ, δήλωσε σήμερα ότι «η προετοιμασία και η διεξαγωγή του λεγόμενου «δημοψηφίσματος»… εντατικοποιήθηκε». «Υπόσχονται στους κατοίκους της περιοχής χρηματικές ανταμοιβές και οικιακές συσκευές προκειμένουν να τους δώσουν δεδομένα για διαβατήρια για να αποκτήσουν τη ρωσική υπηκοότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Η ερώτηση

Τα δημοψηφίσματα στις περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια ρωτούν: «Είστε υπέρ της απόσχισης από την Ουκρανία, του σχηματισμού ενός ανεξάρτητου κράτους από την περιοχή και της ένταξής της στη Ρωσική Ομοσπονδία ως υπήκοος της Ρωσικής Ομοσπονδίας;»

Οι ψήφοι, σύμφωνα με τον Guardian, θα συγκεντρώνονταν από επιλεγμένα άτομα των ρωσικών αρχών, τα οποία θα πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για τις πρώτες τέσσερις ημέρες, ενώ τα εκλογικά τμήματα θα είναι ανοιχτά την τελευταία ημέρα, την Τρίτη.

"I am not going to die for Putin." More than 1,300 people from 38 cities in Russia were detained after street protests against the "partial mobilization" policy announced by President Vladimir Putin that would press 300,000 into military service. https://t.co/QfcsbSTwmo pic.twitter.com/cgBvUCftrj — The New York Times (@nytimes) September 22, 2022

Επιμένει στον πυρηνικό εφιάλτη ο Πούτιν

Στο μεταξύ, συνέχεια στην πυρηνική απειλή έδωσε χθες η Μόσχα, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την αυστηρή «προειδοποίηση» του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν προς τη Δύση, ώστε να καταστεί σαφές διεθνώς ότι ο ηγέτης της Ρωσίας δεν «μπλοφάρει» απέναντι στο ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει το πυρηνικό του οπλοστάσιο. Επιστρατεύοντας αυτή τη φορά τον πρώην Πρωθυπουργό και νυν Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, το Κρεμλίνο φέρεται έτοιμο να χρησιμοποιήσει «στρατηγικά πυρηνικά όπλα», σε περίπτωση που απειληθούν το Ντονμπάς και άλλες περιοχές της Ουκρανίας, μετά τα τοπικά δημοψηφίσματα που ξεκινούν από σήμερα, για την προσάρτησή τους στη ρωσική ομοσπονδία.

«Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι όχι μόνο οι δυνατότητες κινητοποίησης, αλλά και οποιαδήποτε ρωσικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών πυρηνικών όπλων και των όπλων που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία του Ντονμπάς και άλλων εδαφών μετά τα δημοψηφίσματα για την ένταξή τους στη Ρωσία», σχολίασε ο κ. Μεντβέντεφ στο κανάλι του στο Telegram, φέρνοντας πιο κοντά, τοπικά και χρονικά, τυχόν πυρηνικά αντίποινα.

«Δεν υπάρχει επιστροφή»

Ο ίδιος τόνισε πως «το δυτικό κατεστημένο και όλοι οι πολίτες των χωρών του ΝΑΤΟ πρέπει να καταλάβουν ότι η Ρωσία έχει επιλέξει το δικό της δρόμο και δεν υπάρχει επιστροφή» θέλοντας να καταδείξει ότι η πυρηνική απειλή συνιστά ταυτόχρονα και στρατηγική επιλογή για τη Ρωσία, ασχέτως των όποιων αντιδράσεων της διεθνούς κοινότητας, το δρόμο της οποίας έχει αποποιηθεί, χαράσσοντας αυτόνομη πορεία μέσα στο διεθνές σύστημα. Προσωποποιώντας, μάλιστα, τις απειλές, ο κ. Μεντβέντεφ υποστήριξε πως «διάφοροι ηλίθιοι συνταξιούχοι με στρατηγικά γαλόνια δεν χρειάζεται να μας τρομάζουν με συζητήσεις για ένα χτύπημα του ΝΑΤΟ στην Κριμαία. Τα υπερηχητικά (όπλα) είναι εγγυημένο ότι μπορούν να φτάσουν σε στόχους στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ πολύ πιο γρήγορα», πολύ περισσότερο όταν πολλά από τα υπερηχητικά οπλικά συστήματα της Ρωσίας είναι εφοδιασμένα με πυρηνικά όπλα.

Την επιθετική στάση της Ρωσίας τα τελευταία εικοσιτετράωρα σχολίασε ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαρακτήρισε την μερική επιστράτευση του Ρώσου Προέδρου ως «εκβιασμό». «Η Ρωσία αποφάσισε να κάνει ένα επιπλέον βήμα στην κλιμάκωση», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ καυτηρίασε την επιθυμία που εξέφρασε ο Πούτιν να χρησιμοποιήσει αν χρειαστεί «όλα τα όπλα» – συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών – στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Προφανώς, πρόκειται για εκβιασμό και προφανώς έχει αυτά τα όπλα και ο κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει. Αλλά είναι επίσης ένα μέσο πίεσης», εξήγησε ο Γάλλος Πρόεδρος, προσθέτοντας πως «υπάρχει μια (ουκρανική) αντεπίθεση από το νότο και το βορρά που έχει αποσταθεροποιήσει το ρωσικό μέτωπο, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο». Καλά διαβασμένος για την τρέχουσα κατάσταση στη Ρωσία, «προφανώς, η ρωσική οικονομική κατάσταση είναι προφανώς πιο περίπλοκη από ό,τι έχει ειπωθεί, το ρούβλι είναι εύθραυστο, οι αλυσίδες αξίας καταρρέουν καθώς οι εταιρείες εγκαταλείπουν την επικράτεια και οι εταίροι δεν βοηθούν όσο αναμενόταν» συνέχισε ο Εμανουέλ Μακρόν, αθροίζοντας στις συνέπειες του ρωσικού «εκβιασμού» και τη διπλωματική απομόνωση της Μόσχας.

Το Ελιζέ εξακολουθεί να κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας

Παρά την ένταση των τελευταίων ημερών, το Ελιζέ εξακολουθεί να κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Μόσχα, θεωρώντας μάλιστα πως η σύγκρουση στην Ουκρανία «θα τελειώσει μόνο γύρω από ένα τραπέζι». «Δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία και να πείσουμε και άλλες χώρες να μας ακολουθήσουν, προκειμένου να αυξήσουμε την πίεση. Η Ρωσία είναι πολύ ξεκάθαρα υπό πίεση, αλλά πρέπει να πιέσουμε τους εαυτούς μας να αποκαταστήσουμε τον διάλογο και τις συνθήκες για την ειρήνη. Δεν βρισκόμαστε σε αδιέξοδο», κατέληξε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Τουλάχιστον σε επίπεδο Γαλλίας, η επιλογή του διαλόγου ως κορυφαία για να αποσοβηθεί μια ενδεχόμενη Ρωσική επίθεση είναι σχεδόν αυτονόητη, το ίδιο με την πρόθεση του ΝΑΤΟ να μην αναγνωρίσει ποτέ τα ρωσικά «εικονικά δημοψηφίσματα». Δεδομένου ότι από σήμερα και μέχρι την Τρίτη οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές στα κατεχόμενα εδάφη της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας, η Βορειοατλαντική Συμμαχία κάλεσε χθες όλα τα μέλη να απορρίψουν τις «κατάφωρες απόπειρες της Ρωσίας για κατάκτηση εδαφών».

«Τα ψευδοδημοψηφίσματα στις ουκρανικές περιφέρειες Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα στερούνται νομιμότητας και θα αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, το κύριο όργανο λήψης πολιτικών αποφάσεων του ΝΑΤΟ. «Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν θα αναγνωρίσουν την παράνομη προσάρτηση (εδαφών). Αυτά τα εδάφη είναι ουκρανικά», υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Από πλευράς του, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ εξαπέλυσε πυρά από το βήμα του ΟΗΕ, λέγοντας πως «οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους, τις διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλύπτουν τα εγκλήματα που διαπράττονται από το καθεστώς του Κιέβου», προσθέτοντας πως «επιχειρείται μια προσπάθεια διαστρέβλωσης, όπως και η καλλιέργεια ενός αφηγήματος βάσει του οποίου η Ρωσία είναι η πηγή του κακού».

Report: Video published by Mash Media shows a RF An-12 aircraft and hundreds of mobilized reservists moving in Reportedly video was from the Sokol airport in Magadan oblast, in #Russia's Far-East The footage shows a pre-flight briefing for newly minted soldiers#Mobilization pic.twitter.com/lmYwsjfJJ2 — OsintTv📺 (@OsintTv) September 22, 2022

Μπλίνκεν: Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Πούτιν να τη γλιτώσει

Απάντηση στις αιτιάσεις του Ρώσου ΥΠΕΞ έδωσε από το ίδιο βήμα ο Αμερικανός ομόλογός του, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος δήλωσε πως «δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Πούτιν να τη γλιτώσει έτσι απλά» και ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας «να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι απερίσκεπτες πυρηνικές απειλές (της Ρωσίας) πρέπει να σταματήσουν αμέσως». Επιπλέον, ο ίδιος χαρακτήρισε την κήρυξη μερικής επιστράτευσης στη Ρωσία ως ακόμη μια ένδειξη ότι η Μόσχα περιφρονεί τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και υπογράμμισε πως τα σχέδια του Κρεμλίνου για προσάρτηση κατεχόμενων εδαφών της Ουκρανίας συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου.

Επιπρόσθετα, ο Γ.Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες υποστήριξε ότι ο «κατάλογος με ωμότητες» που έχουν διαπραχθεί στην Ουκρανία πρέπει να διερευνηθεί, συμπληρώνοντας πως «οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν σε δίκαιες και ανεξάρτητες δικαστικές διαδικασίες».

Στο ενδιάμεσο, η Ρωσία άναψε το «πράσινο φως» για την επέκταση της επιστράτευσης στο ένα εκατομμύριο εφέδρους, προσθέτοντας μια μυστική παράγραφο στο σχετικό διάταγμα, ενώ ο Πρόεδρος της Δούμας, Βιατσεσλάβ Βολόντιν κάλεσε τους βουλευτές του Σώματος να συμμετάσχουν στον πόλεμο στην Ουκρανία έπειτα από την μερική επιστράτευση που επέβαλε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

This is what is happening now on the border between #Russia and #Georgia. Video: Ekho Kavkaza pic.twitter.com/3eFznx3dvf — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

Μπέρμποκ: «Κρίσιμο» να «αποφασίσουμε σύντομα» για αποστολή τεθωρακισμένων

Σε κάθε περίπτωση, είναι «κρίσιμο» να «αποφασίσουμε σύντομα» για αποστολή τεθωρακισμένων στην Ουκρανία, ξεκαθάρισε χθες η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, καθώς ο διάλογος για την ενδεχόμενη προμήθεια αρμάτων μάχης στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας συνεχίζει να απασχολεί τη γερμανική κυβέρνηση. Σημειώνεται ότι καμία χώρα- μέλος του ΝΑΤΟ δεν έχει προμηθεύσει την Ουκρανία με άρματα μάχης δυτικής κατασκευής, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προσφέρει άλλοθι στο Κρεμλίνο για κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων ή τυχόν αντίποινα στις χώρες αυτές.

Το δράμα των νέων Ρώσων

Πέρα από τις διπλωματικές διαφορές, το δράμα των νέων Ρώσων εξελίσσεται ώρα με την ώρα ακόμη πιο έντονα, καθώς όσοι επιθυμούν να μην συμμετάσχουν στην μερική επιστράτευση, αναγκάζονται είτε να λιποτακτήσουν και να μεταβούν σε άλλη χώρα, είτε να γνωρίσουν τις ποινές του καθεστώτος. Σε όσους βλέπουν την έξοδο από τη ρωσική επικράτεια, σε κατεξοχήν χώρες υποδοχής τους αναδεικνύονται η Γεωργία, η Αρμενία και η Φινλανδία, ενώ θετική στην υποδοχή των Ρώσων εμφανίζεται και η Γερμανία. Οι ουρές χιλιομέτρων, άλλωστε, στους συνοριακούς σταθμούς, οι αγκαλιές, οι φωνές και τα κλάματα συνθέτουν ένα σκηνικό τραγωδίας στη σύγχρονη Ρωσία, που ανθίσταται δραματικά στον παραλογισμό του πολέμου του Πούτιν.