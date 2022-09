Ρωσία επιστράτευση: Ο Πούτιν δεν θα τα καταφέρει, σχολιάζει το CNN

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να καλέσει όσα στρατεύματα θέλει, αλλά η Ρωσία δεν έχει κανέναν τρόπο να εκπαιδεύσει και να προμηθεύσει έγκαιρα με όπλα τους επίστρατους ώστε να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει μια τελευταία ανάλυση του CNN ενώ ακόμα ο κόσμος προσπαθεί να συνέλθει από τις απειλές του Ρώσου ηγέτη για χρήση ακόμα και πυρηνικών όπλων, στο τελευταίο του διάγγελμα. Με την εισβολή του στην Ουκρανία να παραπαίει άσχημα, ο Ρώσος Πρόεδρος ανακοίνωσε την Τετάρτη άμεση «μερική επιστράτευση των Ρώσων πολιτών», την πρώτη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου δήλωσε στη ρωσική τηλεόραση ότι η χώρα θα καλέσει 300.000 έφεδρους. Εάν καταλήξουν να αντιμετωπίσουν τα ουκρανικά όπλα στην πρώτη γραμμή, είναι πιθανό να γίνουν τα νεότερα θύματα στην εισβολή του Πούτιν που ξεκίνησε πριν από περισσότερους από επτά μήνες, αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο.

«Ο ρωσικός στρατός δεν είναι επί του παρόντος εξοπλισμένος για να αναπτύξει γρήγορα και αποτελεσματικά 300.000 έφεδρους», δήλωσε ο Άλεξ Λόρντ, ειδικός σε θέματα Ευρώπης και Ευρασίας στην εταιρεία στρατηγικής ανάλυσης Sibylline στο Λονδίνο.

This is what is happening now on the border between #Russia and #Georgia. Video: Ekho Kavkaza pic.twitter.com/3eFznx3dvf — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

Έως και 90% απώλειες σε ορισμένες μονάδες

«Η Ρωσία αγωνίζεται ήδη να εξοπλίσει αποτελεσματικά τις επαγγελματικές της ένοπλες δυνάμεις στην Ουκρανία, μετά από σημαντικές απώλειες εξοπλισμού κατά τη διάρκεια του πολέμου», είπε ο Λορντ. Η πρόσφατη ουκρανική επίθεση, κατά την οποία το Κίεβο ανακατέλαβε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα εδάφους, είχε σημαντικό αντίκτυπο. Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ανέφερε ότι η ανάλυση από δυτικούς εμπειρογνώμονες και την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών βρήκε ότι η Ρωσία είχε χάσει το 50% έως 90% της δύναμής της σε ορισμένες μονάδες λόγω αυτής της επίθεσης και τεράστιες ποσότητες τεθωρακισμένων. Και αυτό έρχεται μετά ​​από τις άνευ προηγουμένου απώλειες σε εξοπλισμό κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τουλάχιστον 6.300 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 1.168 τανκς οι ρωσικές απώλειες

Ο ιστότοπος πληροφοριών Oryx, χρησιμοποιώντας μόνο απώλειες που επιβεβαιώθηκαν από φωτογραφικά ή βίντεο, βρήκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν χάσει περισσότερα από 6.300 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 1.168 τανκς, από την έναρξη των μαχών.«Στην πράξη, δεν έχουν αρκετό σύγχρονο εξοπλισμό… για τόσα νέα στρατεύματα», δήλωσε ο Γιάκουμπ Γιανόβσκι, στρατιωτικός αναλυτής. Ο Τζ. Κραμπ, Διευθύνων Σύμβουλος της Sibylline και βετεράνος επί 20 χρόνια στον βρετανικό στρατό, είπε ότι η Ρωσία αρχίζει να υποφέρει από ελλείψεις σε συγκεκριμένους τύπους πυρομαχικών και αναζητά πηγές βασικών εξαρτημάτων ώστε να μπορεί να επισκευάσει ή να κατασκευάσει αντικαταστάσεις για όπλα που χάθηκαν στο πεδίο της μάχης.

Δεν χάθηκαν μόνο τανκς και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Σε πολλές περιπτώσεις, τα ρωσικά στρατεύματα δεν είχαν τα βασικά στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου ενός σαφή ορισμού για το γιατί διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Παρά τη διαταγή επιστράτευσης της Τετάρτης, ο Πούτιν εξακολουθεί να αποκαλεί την Ουκρανία «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όχι πόλεμο. Οι Ουκρανοί στρατιώτες γνωρίζουν ότι πολεμούν για την πατρίδα τους. Πολλοί Ρώσοι στρατιώτες δεν έχουν ιδέα γιατί βρίσκονται στην Ουκρανία. Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπρέλιους Λαντσμπέργκις χαρακτήρισε την ανακοίνωση μερικής επιστράτευσης του Πούτιν ως σημάδι απόγνωσης.

Russian police arrested more than 1,100 people at protests against the partial mobilization announced by President Putin, says rights monitoring group OVD-Info. pic.twitter.com/wqr6jtHFNQ — DW News (@dwnews) September 21, 2022

Αδύνατο να εκπαιδευτούν έγκαιρα 300.000 στρατιώτες

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι σίγουρα δεν θέλουν να πάνε σε έναν πόλεμο που δεν καταλαβαίνουν… Οι άνθρωποι θα οδηγούνταν στη φυλακή αν αποκαλούσαν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία πόλεμο, και τώρα ξαφνικά πρέπει να πάνε να πολεμήσουν απροετοίμαστοι, χωρίς όπλα, χωρίς θωράκιση, χωρίς κράνη», είπε. Αλλά ακόμα κι αν είχαν όλο τον εξοπλισμό, τα όπλα και τα κίνητρα που χρειάζονται, θα ήταν αδύνατο να εκπαιδευτούν έγκαιρα 300.000 στρατιώτες για μάχη, είπαν οι ειδικοί. Οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας μετά την ανακοίνωση της μερικής επιστράτευσης, πληθαίνουν.

«Ούτε οι επιπλέον αξιωματικοί ούτε οι εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες τέτοιο όγκο προσωπικού υπάρχουν τώρα στη Ρωσία», είπε ο Τρεντ Τελένκο, πρώην ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου για την Υπηρεσία Διαχείρισης Αμυντικών Συμβάσεων των ΗΠΑ, ο οποίος έχει μελετήσει τη ρωσική επιμελητεία. Οι μεταρρυθμίσεις το 2008, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την επαγγελματικοποίηση του ρωσικού στρατού, αφαίρεσαν πολλές από τις δομές διοικητικής μέριμνας και διοίκησης και ελέγχου που κάποτε επέτρεπαν στις δυνάμεις της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης να εκπαιδεύουν γρήγορα και να εξοπλίζουν τεράστιο αριθμό στρατευμένων. Ο Άλεξ Λορντ επεσήμανε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τρεις μήνες για τη συγκέντρωση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των Ρώσων εφέδρων.

«Τότε θα βρισκόμαστε στα βάθη ενός ουκρανικού χειμώνα», είπε ο Λόρδος. «Ως εκ τούτου, είναι απίθανο να δούμε μια εισροή εφέδρων να έχει σοβαρό αντίκτυπο στο πεδίο της μάχης μέχρι την άνοιξη του 2023-και ακόμη και τότε είναι πιθανό να είναι ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι και ανεπαρκώς εξοπλισμένοι», υπογράμμισε.

«Θα καταρρεύσουν στην πρώτη ουκρανική επίθεση»

Ο Μαρκ Χέρτλινγκ, πρώην στρατηγός του αμερικανικού στρατού και αναλυτής του CNN, είπε ότι είχε δει από πρώτο χέρι πόσο κακή θα μπορούσε να είναι η ρωσική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια επισκέψεων του στη χώρα. «Ήταν απαίσια… στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες, πολύ λίγες προσομοιώσεις για την εξοικονόμηση πόρων και… το πιο σημαντικό… φρικτή ηγεσία», έγραψε ο Χέρτλινγκ στο Twitter. «Το να τοποθετείς «πρωτάρηδες» σε μια πρώτη γραμμή που έχει αποδυναμωθεί, με χαμηλό ηθικό και χωρίς να θέλουν να είναι (εκεί) προμηνύει περισσότερη (ρωσική) καταστροφή», έγραψε ο Χέρτλινγκ στο Twitter.

Ο Τελένκο είπε ότι τα πρόσφατα κινητοποιημένα στρατεύματα πιθανότατα θα είναι απλώς τα τελευταία θύματα στον πόλεμο του Πούτιν. «Η Ρωσία μπορεί να σχεδιάσει σώματα. Δεν μπορεί να τα εκπαιδεύσει, να τα εξοπλίσει και κυρίως να τα οδηγήσει. «Ανεκπαίδευτα κύματα 20 έως 50 ατόμων με τουφέκια AK και χωρίς επικοινωνία θα καταρρεύσουν στην πρώτη ουκρανική επίθεση πυροβολικού ή τεθωρακισμένων», προειδοποίησε Τρεντ Τελένκο.