Ρωσία – Βρετανία: Νέα ακραία δήλωση απο την «σιδερένια κούκλα του Πούτιν»

Για ακόμα μία φορά η Olga Skabeyeva φρόντισε να προκαλέσει με τα όσα λέει… Η δημοσιογράφος της ρωσική τηλεόρασης που έχει το προσωνύμιο «Η σιδερένια κούκλα του Πούτιν», μιλούσε την Δευτέρα στην εκπομπή της με τον απόστρατο, Andrey Gurulyov, συζητώντας για τις πολεμικές επιχειρήσεις της χώρας της στην Ουκρανία και όχι μόνο.

«Έπρεπε να το είχαμε κάνει σήμερα. Όλοι είναι εκεί για την κηδεία. Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Γιατί να βομβαρδίσουμε την Ουκρανία ή την Γερμανία, όταν υπάρχει η Βρετανία που είναι η πηγή του κακού. Αν η Βρετανία μετατραπεί σε έρημο, θα υπερασπιστούν την έρημο όπως αναφέρει το 5ο άρθρο τους», είπε μεταξύ άλλων αναφερόμενη στο άρθρο του ΝΑΤΟ που αναφέρει πως η επίθεση σε ένα σύμμαχο, σημαίνει πράξης βίας ενάντια και στα άλλα μέλη.

Meanwhile on Russian state TV: State Duma deputy Andrey Gurulyov threatened Britain with nuclear strikes.

Host Olga Skabeeva said that Russia should have conducted a nuclear strike on Monday, since many important people were in attendance for the Queen's funeral. pic.twitter.com/qRBbiPo52L

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 20, 2022