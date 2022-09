Γιατί αυτό το διαμέρισμα εξόργισε τους χρήστες του διαδικτύου

Μια Νεοϋορκέζα που αντάλλαξε το πολυτελές διαμέρισμά της με ένα μικροσκοπικό δωμάτιο στο μέγεθος ενός χώρου στάθμευσης αποκάλυψε ότι πληρώνει 650 δολάρια το μήνα. Η Alaina Randazzo, 25 ετών, κατέπληξε το Διαδίκτυο αφού περιήγησε τον YouTuber Caleb Simpson στο διαμέρισμά της, ως μέρος της νέας του σειράς βίντεο που εξερευνά ενδιαφέροντες χώρους στη Νέα Υόρκη. Η digital creator εξήγησε ότι εξοικονομεί 2.600 δολάρια το μήνα ζώντας σε έναν τέτοιο χώρο, που είναι μόλις 24 τετραγωνικά μέτρα. Είναι τόσο μικρό που δεν έχει φούρνο, τουαλέτα ή ντους και πρέπει να χρησιμοποιεί ένα κοινόχρηστο μπάνιο στο διάδρομο.

Το πρώτο πράγμα που αντικρίζει κανείς όταν ανοίγει την πόρτα του διαμερίσματός της είναι η κουζίνα της. Υπάρχει μια εστία με δύο μάτια και ένας νεροχύτης που βρίσκονται πάνω από ένα μίνι ψυγείο και ένα μικρό ντουλάπι, όπου φυλάσσει τα τρόφιμα και το μακιγιάζ της. Υπάρχει ένας φούρνος μικροκυμάτων πάνω από την εστία, καθώς και δύο ακόμη μικρά ντουλάπια. Εξήγησε ότι συνήθιζε να αποθηκεύει τρόφιμα εκεί, αλλά σταμάτησε αφού συνειδητοποίησε ότι υπήρχαν ποντίκια.

Η Randazzo παρά την έλλειψη χώρου στην κουζίνα μαγειρεύει μερικές φορές, αλλά πρέπει να αγοράσει όλα τα υλικά φρέσκα από πριν, επειδή δεν έχει πού να τα αποθηκεύσει. Ο δίπλα χώρος είναι το σαλόνι που αποτελείται από έναν μικρό, πτυσσόμενο καναπέ και μία επίπεδη τηλεόραση στον απέναντι τοίχο. Καθότι άβολος ο καναπές η Randazzo, που ασχολείται με τη μόδα, παραδέχθηκε ότι κάθε φορά που φιλοξενεί κάποιον αγοράζει κάποιο στρώμα και μετά το επιστρέφει επειδή δεν έχει που να το αποθηκεύσει.

Φυσικά, στο μικροσκοπικό διαμέρισμα δεν υπάρχει χώρος ντουλάπας εκτός από μια μικρή περιοχή που βρίσκεται κάτω από τις σκάλες της σοφίτας. «Αυτό είναι το θέμα με αυτό το διαμέρισμα, κάθε φορά που θέλω να βγάλω κάτι, κάτι άλλο πρέπει να μετακινηθεί», είπε σχετικά με την προσπάθεια να μπει στον αποθηκευτικό χώρο. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, τα υπόλοιπα ρούχα και οι τσάντες της είναι κρεμασμένα στον τοίχο που οδηγεί στο κρεβάτι της σοφίτας, που απέχει μόλις λίγα εκατοστά από το ταβάνι. Όπως είπε μάλιστα για τον συγκεκριμένο χώρο, κάθε φορά που ξυπνάει ανησυχεί μήπως χτυπήσει το κεφάλι της, ενώ ακριβώς επειδή ο χώρος είναι πολύ μικρός δεν έχει φέρει ποτέ κανέναν άντρα για να κοιμηθούν σε αυτόν.

Επίσης, η Randazzo εξήγησε ότι αποθηκεύει τα παπούτσια της έξω από το διαμέρισμά της στο διάδρομο, κάτι που, ευτυχώς, δεν ενοχλεί τον γείτονά της, ενώ ως προς το κοινόχρηστο μπάνιο επέμεινε ότι δεν ένιωσε ποτέ ανασφαλής. Όπως αποκάλυψε, βρήκε το διαμέρισμα στο StreetEasy και της άρεσε που αφορούσε σε σύντομη εξάμηνη μίσθωση επειδή σκεφτόταν να επιστρέψει στο Λος Άντζελες. «Στην πραγματικότητα έπρεπε να πάρω αυτό από κάτω μου που είχε μπάνιο και, νομίζω, φούρνο. Αλλά αυτό ήταν 850 δολάρια, και το κορίτσι είπε, “Έφυγε. Έχει πήραν. Αυτά φεύγουν σαν τρελά”». Στη συνέχεια, ο μεσίτης της έδειξε το διαμέρισμα που τελικά νοίκιασε και σύμφωνα με την ίδια πλήθος κόσμου είχε πάει να το δει όταν της το έδειξαν για πρώτη φορά.

«Ήταν αστείο γιατί όλοι οι φοιτητές του FIT [Fashion Institute of Technology] είπαν, “Θεέ μου, αυτό είναι τόσο ωραίο. Το θέλουμε αυτό”», πρόσθεσε. Όταν ρωτήθηκε τι ήταν καλύτερο, το προηγούμενο πολυτελές διαμέρισμά της ή η μικρομονάδα που τώρα αποκαλεί σπίτι, επέμεινε ότι προτιμά τον μικρότερο χώρο. «Οι άνθρωποι χρειάζονται πολύ λιγότερα από αυτά που πιστεύουν ότι χρειάζονται», είπε, «και αυτό το έμαθα εδώ».

