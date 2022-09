Επιστράτευση στη Ρωσία: Διαδηλώσεις μετά το διάγγελμα, δεκάδες συλλήψεις

Οι πρώτες διαδηλώσεις κατά της «μερικής επιστράτευσης» που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις της Σιβηρίας και της ρωσικής Άπω Ανατολής, αναφέρουν τα τοπικά κανάλια στο Telegram.

Στο Ιρκούτσκ περίπου 60 άτομα συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της επιστράτευσης, σύμφωνα με το κανάλι Telegram «Αναρχικοί του Ιρκούτσκ». Σύμφωνα με τους ακτιβιστές, περισσότερα από 10 άτομα συνελήφθησαν στην πόλη. «Ξαφνικά έφτασαν πέντε αυτοκίνητα και ένα μικρό λεωφορείο με δυνάμεις των ΜΑΤ και διέλυσαν σχεδόν όλους όσους βρίσκονταν εκεί» αναφέρει η ανάρτηση στο κανάλι.

Protests against the partial mobilization announced by #Putin have already begun in Novosibirsk, #Russia @Coalition_NSK pic.twitter.com/sRTLSPDuwx

— Denis Dermenzhi (@iamdenya_de) September 21, 2022