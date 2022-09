Σοφία Χατζηπαντελή – GNTM 5: Αποθέωση για το μοντέλο στην πρεμιέρα του ριάλιτι μόδας

Το GNTM επέστρεψε το βράδυ της Δευτέρας μέσα από τη συχνότητα του Star. Ο πέμπτος κύκλος του ριάλιτι μόδας έκανε πρεμιέρα αρκετά ανανεωμένος, με τη Βίκυ Καγιά να κάνει πασαρέλα και να μιλάει στους τηλεθεατές. «Πριν πέντε χρόνια, όταν ξεκινούσε το GNTM, δεν πίστευα ότι η μόδα και το μόντελινγκ θα ενδιέφερε τόσο πολύ τον κόσμο. Σήμερα πλέον, μετά από εκατοντάδες φωτογραφίσεις και χιλιόμετρα πασαρέλας, ο στόχος μας στο GNTM είναι ο ίδιος. Να σας ιντριγκάρουμε και να προκαλούμε το ενδιαφέρον σας με τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία μας», είπε η Βίκυ Καγιά.

Η νέα κριτική επιτροπή αποτελείται, λοιπόν, από τη Βίκυ Καγιά, τον Γιώργο Καράβα, τον Τάσο Σοφρωνίου και τη Σοφία Χατζηπαντελή, σε ρόλο guest. Όμως, το Twitter, που βλέπει και σχολιάζει τα πάντα, θέλει τη Σοφία Χατζηπαντελή καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, εάν κρίνει κανείς από τα κολακευτικά tweets. Μπορεί να σχολιάστηκαν πάλι τα έντονα φρύδια της, αλλά για πολλούς ήταν η «έκπληξη της πρεμιέρας». Μάλιστα, την υποστήριξαν σε αρκετές από τις απόψεις της και στις διαφωνίες με τους υπόλοιπους κριτές.

Okay I love the queen ! #gntmgr pic.twitter.com/bIVjenWmtN

Προσκυνωωωω!!!

Σε ένα μόνο επεισόδιο τους εβγαλες knock out.

Τους έβαλες στην θέση τους για χαρη μας.

Thank you#gntmgr pic.twitter.com/ZHTqCTloUB

— Marina (@marw_klz) September 19, 2022