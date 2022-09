Σκυλιά Ελισάβετ: «Αντίο» και από τα αγαπημένα της κόργκι

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν γνωστή φιλόζωη στη Βρετανία και είχε ιδιαίτερη αδυναμία στα σκυλιά ράτσας Πέμπροκ Κόργκι και στα άλογα. Τα «βασιλικά κόργκι» ήταν διάσημα και έγιναν μέχρι και… σουβενίρ αφού η Ελισάβετ υπολογίζεται πως κατά τη διάρκεια της ζωής της είχε τουλάχιστον 30 σκύλους της συγκεκριμένης ράτσας.

Στο προαύλιο του Κάστρου του Ουίνδσορ βρέθηκαν τα δύο αγαπημένα κόργκι της βασίλισσας Ελισάβετ, ο Μούικ και η Σάντι για να την αποχαιρετίσουν. Τα δύο σκυλιά κρατούσαν δύο φρουροί του κάστρου περιμένοντας να φτάσει η πομπή με τη σορό της βασίλισσας. Ο πρίγκιπας Αντριου, συνομίλησε με τους φρουρούς που κρατούσαν τους σκύλους που έχει αναλάβει να φροντίζει μετά τον θάνατο της μητέρας του.

Στην κρύπτη που βρίσκεται στο παρεκκλήσι του κάστρου του Ουίνδσορ τοποθετήθηκε το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ, με τη Βρετανία να της απευθύνει τον τελευταίο αποχαιρετισμό. Λίγο νωρίτερα, αφαιρέθηκαν από το φέρετρο το στέμμα, το σκήπτρο και η σφαίρα, που θεωρούνται σύμβολα του μονάρχη. Με τις κάμερες να δείχνουν έναν μουσικό να παίζει γκάιντα, το φέρετρο βυθίστηκε στην κρύπτη, όπως έγινε πέρυσι και με τον πρίγκιπα Φίλιππο.

Η λειτουργία ολοκληρώθηκε με τον εθνικό ύμνο. Η βασίλισσα θα ενταφιαστεί αργότερα σε ιδιωτική τελετή, παρουσία μελών της βασιλικής οικογένειας, μαζί και με τον πρίγκιπα Φίλιππο. Αμέσως μετά, ο βασιλιάς Κάρολος, η Καμίλα, αλλά και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, αποχώρησαν από το παρεκκλήσι σε ξεχωριστά αυτοκίνητα.

Η οικογένεια θα επιστρέψει στις 21:30 ώρα Ελλάδος για μια τελική, ιδιωτική τελετή, μακριά από τις κάμερες, όπου θα γίνει ο ενταφιασμός. Τα ανάκτορα δεν ανακοίνωσαν τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης τελετής, κάνοντας λόγο για μια «ιδιωτική στιγμή».

Η υποδοχή της στο κάστρο έγινε νωρίτερα με καμπάνες και κανονιοβολισμούς. Άλλωστε η άφιξή της στο Ουίνδσορ σηματοδότησε την τελική φάση της κηδείας της μακροβιότερης μονάρχη της Μεγάλης βρετανίας.Στρατιωτικοί έβγαλαν το φέρετρο της βασίλισσας από τη νεκροφόρα και τη μετέφεραν στο παρεκκλήσι. για να μεταφερθεί στο παρεκκλήσι. Πίσω βρίσκονταν ο βασιλιάς Κάρολος και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Λίγο αργότερα, τοποθέτησαν το φέρετρο στον βωμό, ενώ τα μέλη της βασιλικής οικογένειας πήραν τις θέσεις τους.

Ο κοσμήτορας του Ουίνδσορ μίλησε για την προσφορά της βασίλισσας σε μια ζωή «αδιάκοπης υπηρεσίας στο Έθνος, την Κοινοπολιτεία και τον ευρύτερο κόσμο». Επίσης ανέφερε ότι στο Ουίνδσορ θα τη θυμούνται για την καλοσύνη και τη φροντίδα για την οικογένεια, τους φίλους και της γείτονές της.

«Εν μέσω ενός γρήγορα μεταβαλλόμενου κόσμου, που έχει συχνά προβλήματα, η ήρεμη και αξιοπρεπής παρουσία της μας έχει δώσει αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσουμε το μέλλον, όπως το έκανε, με θάρρος και ελπίδα», τόνισε. Πίσω από τη νεκροφόρα παρατάχθηκε η βασιλική οικογένεια με επικεφαλής το βασιλιά Κάρολο.

Από την ώρα που η νεκροφόρα έφτασε στο Ουίνδσορ, χιλιάδες πολίτες χειροκροτούσαν κατά μήκος της διαδρομής, για να αποχαιρετήσουν την επί επτά δεκαετίες βασίλισσά τους. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ταξίδεψαν από το Λονδίνο στο Ουίνδσορ για να είναι κοντά στην τελετή.Το σύνταγμα ιππικού, ιερείς και ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, έχουν πάρει τις θέσεις τους στα σκαλιά που οδηγούν στο παρεκκλήσι, όπου θα γίνει η τελευταία φάση της κηδείας. Το φέρετρο της βασίλισσας συνοδεύουν μέλη των ενόπλων δυνάμεων. Πάντως η πομπή είναι μικρότερη σε κλίμακα απ’ αυτή στο Λονδίνο.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα τη συνοδεύσουν στην εκκλησία. Ανάμεσά τους θα βρίσκονται και οι πρίγκιπες Τζορτζ και Σάρλοτ. Η πομπή θα οδηγηθεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπου θα τελεστεί λειτουργία. Παρόντες θα είναι 800 καλεσμένοι, η θέση των οποίων έχει προαποφασιστεί. Ο αριθμός είναι σαφώς μικρότερος των 2.000 που παρακολούθησαν τη νεκρώσιμη ακολουθία. Η Λιζ Τρας βρέθηκε μέσα στο παρεκκλήσι.

Εικόνα από τη λειτουργία στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Από τη μία πλευρά στέκεται ο βασιλιάς Κάρολος και απέναντι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την οικογένειά του και ο πρίγκιπας Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ Στη συνέχεια, θα γίνει ο ενταφιασμός της, μαζί με τον πρίγκιπα Φίλιππο, που από τον θάνατό του, εδώ και πάνω από ένα χρόνο, βρίσκεται στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο, απουσία καμερών.

