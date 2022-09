Πριγκίπισσα Σάρλοτ – βασίλισσα Ελισάβετ: Η στιγμή που ξεσπάσει σε λυγμούς

Σε λυγμούς ξέσπασε η επτάχρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ -κόρη του διαδόχου του βρετανικού θρόνου και της πριγκίπισσας της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον- στην αψίδα του Ουέλινγκτον, λίγη ώρα μετά την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ έφτασε στο Αβαείο του Ουεστμινστερ μαζί με την μητέρα της, τον αδερφό της πρίγκιπα Τζόρτζ και τη βασιλική σύζυγο Καμίλα. Η επτάχρονη κόρη του Ουίλιαμ και της Κέιτ ήταν ντυμένη στα μαύρα, φορώντας ακόμα και καπέλο, όπως ακριβώς και η μητέρα της. Το μοναδικό στοιχείο που «έσπαγε» την μονοχρωμία, ήταν μια διαμαντένια καρφίτσα που είχε το σχήμα πετάλου. Η καρφίτσα είχε τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά από το παλτό της και είχε σχήμα πετάλου για να τιμήσει την αγάπη της αείμνηστης προγιαγιάς της για τα άλογα. Μάλιστα την καρφίτσα είχε δωρίσει στην Σάρλοτ η βασίλισσα Ελισάβετ.

A heartbroken Princess Charlotte of Wales is seen crying at the funeral of her late great grandmother, Queen Elizabeth II.

(📸: Getty Images) pic.twitter.com/YOTK3QS4KA

