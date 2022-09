Μέγκαν Μαρκλ – κηδεία Ελισάβετ: Τα δάκρυα της Δούκισσας του Σάσεξ

Η Μέγκαν Μαρκλ φάνηκε να σκουπίζει τα δάκρυά της από το μάγουλό της, καθώς παρακολουθούσε το φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ να μεταφέρεται από το Αββαείο του Ουέστμινστερ μετά την κηδεία. Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τη Δούκισσα του Σάσεξ να σκουπίζει το μάγουλό της καθώς στεκόταν δίπλα στην Καμίλα, τη βασιλική σύζυγο, την Κέιτ, τη δούκισσα του Κέιμπριτζ, και τα παιδιά της, τον πρίγκιπα Τζορτζ και την πριγκίπισσα Σάρλοτ.

#MeghanMarkIe People tend to forget that Meghan lost both her maternal and paternal grandparents too. This funeral is sure to bring back sad memories. In any case, Sis is gorgeous pic.twitter.com/TglYAhixJb

— D’Epitomee of Democratic shils🙄 (@epitomee) September 19, 2022