Κηδεία βασίλισσας Ελισάβετ: Το ύστατο χαίρε στην εξόδιο ακολουθία της μονάρχη

Ξεκίνησε στις 13.00 η νεκρώσιμη ακολουθία της βασίλισσας Ελισάβετ στο Αββαείο του Γουέστμινστερ. Η σορός της Βασίλισσας Ελισάβετ μεταφέρθηκε με πομπή από το Γουεστμίνστερ Χολ, που εξετέθη επί τετραήμερο σε λαϊκό προσκύνημα. Άγημα 142 ναυτών έσυραν τον κιλλίβαντα με το φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ, το οποίο συνόδευσαν ο βασιλιάς Κάρολος και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας ανάγνωσε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο από την Αγία Γραφή: «Μην αφήνετε την καρδιά σας να να μπλεχτεί: πιστεύετε στον Θεό, πιστεύετε και σε εμένα».

Αμέσως μετά, η χορωδία έψαλε έναν ύμνο που είχε ακουστεί το 1947, στον γάμο της τότε πριγκίπισσας Ελισάβετ με τον τότε Φίλιπ Μαουντμπάτεν, στη συνέχεια πρίγκιπα Φίλιππο. Ο ύμνος είναι βασισμένος στον Ψαλμό 23. «Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου», αναφέρεται. Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, στο κήρυγμά του, εξήρε τη βασίλισσα. Όπως ανέφερε, στα 21α γενέθλιά της είχε ορκιστεί ότι θα αφιερώσει τη ζωή της στην υπηρεσία του έθνους και της Κοινοπολιτείας. «Σπάνια μια υπόσχεση έχει τηρηθεί τόσο πολύ» τόνισε. Οι ηγέτες, είπε, εξυψώνονται στη ζωή και τους ξεχνούν μετά τον θάνατο. Το πρότυπο για όλους όσοι υπηρετούν τον Θεό είναι ότι ο θάνατος είναι η πόρτα της δόξας.

The Archbishop of Canterbury Justin Welby has delivered his sermon at Queen Elizabeth II's funeral at Westminster Abbey | #QueenElizabethII #queensfuneral pic.twitter.com/W5apmiOekn

Dignitaries and guests continue to arrive at the church this morning for the Queen's funeral.

French President Emmanuel Macron arrives at Westminster Abbey with his wife, Brigitte Macron.

Περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη της τελετής, είχαν φτάσει στο Αββαείο του Γουέστμινστερ η Καμίλα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας και τα παιδιά της, ο πρίγκιπας Τζορτζ και η πριγκίπισσα Σάρλοτ, ενώ, αρκετά νωρίτερα, είχαν προηγηθεί οι αφίξεις ξένων αξιωματούχων όπως ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν, το ζεύγος Τζο και Τζιλ Μπάιντεν και ο Τζάστιν Τριντό. Κατόπιν αιτήματος του βασιλιά, το στεφάνι της βασίλισσας είναι φτιαγμένο από δεντρολίβανο, αγγλική βελανιδιά και μυρτιά, κομμένη από φυτά που καλλιεργήθηκαν από μύρτο που υπήρχε στη γαμήλια ανθοδέσμη της βασίλισσας και λουλούδια σε αποχρώσεις του χρυσού, του ροζ και του βαθύ μπορντό, με πινελιές λευκού, που έχουν κοπεί από τους κήπους των βασιλικών κατοικιών.

US President Joe Biden and his wife Jill arrive at Westminster Abbey for Queen Elizabeth II's funeral https://t.co/vzkzceLCY6 pic.twitter.com/ei3gH9tW9p

Στις 12.10 εισήλθαν στο Αββαείο οι πρώην πρωθυπουργοί Μπόρις Τζόνσον, Ντέιβιντ Κάμερον και Τερέζα Μέι. Η σημερινή πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας είχε φτάσει αρκετά νωρίτερα, στις 11:31, περίπου την ίδια ώρα με τους γονείς της Κέιτ Μίντλετον και τον γιο της Καμίλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη πλειοψηφία των προσκεκλημένων κατέφθασε με πούλμαν, με εξαίρεση τον Τζο Μπάιντεν, που έλαβε άδεια για να χρησιμοποιήσει την τεθωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα του, και μάλιστα οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι «είχε κολλήσει» στην κίνηση καθ’ οδόν προς το αβαείο. Ευτυχώς, το «The Beast» κατάφερε να ξεκολλήσει και να μεταφέρει έγκαιρα το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ στην κηδεία. Λίγο πριν τις 11:30 το πρωί ξεκίνησαν να χτυπούν οι καμπάνες στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ. Συνολικά χτύπησαν 96 φορές, όσα και τα χρόνια ζωής της βασίλισσας Ελισάβετ.

Prime Ministers of the Realm arrive at The Queen’s State Funeral. pic.twitter.com/xuiaPb72gj

Εκατοντάδες Βρετανοί σηκώθηκαν από το ξημέρωμα σήμερα το πρωί για να πάνε στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, ελπίζοντας να πιάσουν τις καλύτερες θέσεις στον δρόμο από τον οποίο θα περάσει η πομπή. Παρά το πρωινό κρύο στην βρετανική πρωτεύουσα, οι θεατές συγκεντρώθηκαν πριν από τις 07:00 τοπική ώρα στα περίχωρα των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ και του Αββαείου του Ουεστμίνστερ, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία, η οποία θα αρχίσει στις 11:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδος)

Candles are being lit in Westminster Abbey ahead of The Queen’s funeral. pic.twitter.com/Q3S2ncToD8

Λίγο πιο πέρα, ο Κάλομπ Τόμσον, ένας φοιτητής ηλικίας 20 ετών που ζει στο Μπέντφορντ, βόρεια του Λονδίνου, είπε ότι έχει προγραμματίσει να παρακολουθήσει την κηδεία σε απευθείας μετάδοση στο κινητό του, αλλά ήθελε να δει και από κοντά να περνάει “το φέρετρο και η βασιλική οικογένεια”, και για τον σκοπό αυτόν πήγε εκεί από τις 06:00 το πρωί. «Θέλαμε να είμαστε στην πρώτη σειρά. Πιστεύαμε ότι θα ήμασταν μέσα στο πλήθος, αλλά είμαστε εδώ, στο καλύτερο μέρος, με την καλύτερη ορατότητα. Είναι φανταστικό!», είπε, περιγράφοντας την ατμόσφαιρα ως «αρκετά συναρπαστική, αλλά και πένθιμη επίσης».

Garrison Sergeant Major Andrew ‘Vern’ Stokes walks down The Mall for a final inspection.

He is in charge of all the military and ceremonial aspects of the State Funeral.

There is a small ripple of applause as he marches past the crowd. pic.twitter.com/a1itdmc2Gi

