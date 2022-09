Κηδεία βασίλισσας Ελισάβετ: Πώς αντέδρασαν τα εγγόνια στον θάνατο της μονάρχη

Ο πρίγκιπας Τζορτζ και η πριγκίπισσα Σάρλοτ ήταν τα δύο παιδιά από τα δισέγγονά της που περπάτησαν πίσω από τη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ στην κηδεία της, στο Αββαείο του Γουέστμινστερ. Το Παλάτι έκανε γνωστό χθες ότι η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποφάσισαν πρίγκιπας Τζορτζ και πριγκίπισσα Σάρλοτ να παραστούν στην κηδεία της προγιαγιάς τους βασίλισσας Ελισάβετ.

Τα δύο παιδιά ακολούθησαν την πομπή πίσω από το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ, εντός της εκκλησίας του Ουεστμίνστερ. Περπατήσουν πλάι-πλάι, ανάμεσα στους γονείς τους πρίγκιπα Γουίλιαμ κα Κέιτ Μίντλετον, και μπροστά από τους θείους τους Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπα Χάρι.

Gan Gan would be incredibly proud of George and Charlotte. #thequeen pic.twitter.com/T2Fg5Wwrot

Εν τω μεταξύ, χθες η πριγκίπισσα πλέον Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε σε έναν από τους παρισταμένους της δεξίωσης του Σαββάτου, πώς τα παιδιά της αντιμετωπίζουν το θέμα του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ. Μιλώντας στον γενικό κυβερνήτη της Αυστραλίας η Κέιτ Μίντλετον εξήγησε ότι ο τετράχρονος Λούις κάνει ερωτήσεις και παλεύει να καταλάβει.

Ο David Hurley περιέγραψε τη συνομιλία του με την Κέιτ Μίντλετον, λέγοντας ότι αποκάλυψε πως ο μεγαλύτερος γιος της, ο πρίγκιπας Τζορτζ, εννέα ετών, «κατά κάποιον τρόπο τώρα συνειδητοποιεί πόσο σημαντική ήταν η προγιαγιά του και τι συμβαίνει». Αλλά ο τετράχρονος Λούις ρωτάει αν οι καλοκαιρινές διακοπές της οικογένειας στο κάστρο Μπαλμόραλ θα είναι ξανά όπως πριν. «Ο μικρότερος κάνει τώρα ερωτήσεις όπως: “Πιστεύεις ότι μπορούμε ακόμα να παίζουμε αυτά τα παιχνίδια όταν πάμε στο Μπαλμόραλ;” και τέτοια πράγματα, επειδή δεν θα είναι εκεί η βασίλισσα», δήλωσε ο κ. Hurley. Την περασμένη εβδομάδα η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε μιλώντας σε πολίτες ότι ο πρίγκιπας Τζορτζ «κατανοεί την απώλεια» της προγιαγιάς του – ενώ τα μικρότερα αδέλφια του, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις «λιγότερο».

The Princess of Wales, Prince George and Princess Charlotte follow by car the coffin of Queen Elizabeth II, as it travels on the State Gun Carriage of the Royal Navy from Westminster Abbey

Pic Reuters pic.twitter.com/2eVPnS82vP

— Elliot Wagland (@elliotwagland) September 19, 2022