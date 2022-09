Κηδεία βασίλισσας Ελισάβετ – Μπάιντεν: Κολλημένος στην κίνηση με το “θηρίο” ο Αμερικανός πρόεδρος

Η πολυτελής θωρακισμένη λιμουζίνα, το “Θηρίο” (The Beast), που μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τη σύζυγό του, Τζιλ, στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ κόλλησε στην κίνηση της βρετανικής πρωτεύουσας. Ειδικότερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Τζο Μπάιντεν και η πρώτη κυρία – η σύζυγός του Τζιλ Μπάιντεν- έφτασαν στο Λονδίνο την Κυριακή 18/9 για να παραβρεθούν στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εθεάθη να έχει κολλήσει στην κίνηση με το εντυπωσιακό θωρακισμένο όχημα που τον μεταφέρει, ωστόσο το μποτιλιάρισμα δεν έδειξε να χαλάει τη διάθεση του ισχυρού άντρα, που χαιρετούσε χαμογελαστός τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν και η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Άντρερν, δέχθηκαν να φτάσουν στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ με έναν ειδικό στόλο λεωφορείων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προτίμησε να μεταβεί με το “θηρίο”, την τεράστια θωρακισμένη λιμουζίνα.

American President comes to a standstill in London traffic near Marble Arch. Might as well have taken the bus. pic.twitter.com/lJ2nNE5kC9

— Joe Armitage (@joe_armitage) September 19, 2022