Ταϊβάν σεισμός: Κατέρρευσαν κτίρια, προειδοποίηση για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ταϊβάν. Το μέγεθος της σεισμικής δόνησης ανακοινώθηκε από το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS), ενώ από την πλευρά της η μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν 6,8 βαθμών.

Μετά τον σεισμό εκδόθηκε ανακοίνωση για τσουνάμι από το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης τσουνάμι. Οι αρχές της Ταϊβάν δεν εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι για σεισμούς που είναι μεγέθους κάτω των 7 βαθμών.

An earthquake of magnitude 7.2 hit off the coast of Taiwan#Taiwan #earthquake #台湾地震 #臺灣 #地震 #台湾 pic.twitter.com/XS0p2iES4z

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 18, 2022