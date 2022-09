Τσιτσιπάς twitter: Τι σημαίνει «υπερηφάνεια» και τι συμβολίζει η ελληνική σημαία

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βοήθησε σημαντικά την εθνική ομάδα τένις να προκριθεί στα πλέι οφ ανόδου του World Group I για το Davis Cup, με τις δύο νίκες του κόντρα στους Τυνήσιους Αζίζ Ντουγκάζ και Σκαντέρ Μανσουρί. Μετά την πρόκριση της «γαλανόλευκης», ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας «ανέβασε» στο Twitter ένα βίντεο με τους πανηγυρισμούς της εθνικής ομάδας, εξηγώντας παράλληλα τη σημασία της λέξης υπερηφάνεια, καθώς και τον συμβολισμό της ελληνικής σημαίας.

Συγκεκριμένα, ο 24χρονος γράφει στο πρώτο tweet: «Περηφάνεια (ουσιαστικό): ένα βαθύ αίσθημα αξιοπρέπειας, σημασίας, ιστορίας, κληρονομιάς και των ριζών ενός ανθρώπου. Πάμε Ελλάδα».

Στο δεύτερο «τιτίβισμα», ο Τσιτσιπάς, ο οποίος είναι Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη, αναφέρει: «Η σημαία της Ελλάδας έχει εννέα λωρίδες για τις εννέα συλλαβές μιας ελληνικής φράσης που σημαίνει “Ελευθερία ή Θάνατος”. Το μπλε χρώμα αντιπροσωπεύει τη θάλασσα και το άσπρο αντιπροσωπεύει τα κύματα».

περηφάνεια (pride)

(n.) a deep feeling of one’s own dignity, importance, history, heritage and roots.

Let’s go HELLAS 🇬🇷 pic.twitter.com/9emEsw20yV

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 17, 2022