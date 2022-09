Πούτιν – Ερντογάν Σαγκάη: Αγκαζέ σαν δυο πολύ καλοί φίλοι

Αρκετά κοντά, σαν δύο καλοί φίλοι από παλιά, φαίνεται πως είναι ο Ρώσος πρόεδρος με τον Τούρκο ομόλογο του. Βίντεο από το περιθώριο της 22ης Συνόδου Κορυφής Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, που ολοκληρώθηκε χθες στο Ουζμπεκιστάν, δείχνει τους δύο πολιτικούς να κρατάνε ο άλλος τον άλλον αγκαζέ και να «τα λένε». Για την ακρίβεια, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει πιάσει αγκαζέ τον Βλαντιμίρ Πούτιν – πιο ενθουσιώδης – ενώ ο Ρώσος ομολογός του είναι πιο ουδέτερος.

Σημειώνεται πως η Τουρκία δεν είναι παρά «εταίρος διαλόγου» του ΟΣΣ, στον οποία συμμετέχουν η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Πακιστάν και τέσσερις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της κεντρικής Ασίας (Καζακστάν, Κιργιστάν, Ουζμπεκιστάν και Ταζικιστάν). Ο ΟΣΣ δημιουργήθηκε το 2001 ως εργαλείο πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας, καθώς και συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, ανταγωνιστικό των δυτικών οργανισμών.

Erdogan and Putin are walking arm-in-arm pic.twitter.com/2WwK0WUTIy

Πάντως, ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τοποθετήθηκε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως λέγεται, ανέφερε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί μέσω της διπλωματικής οδού. Μάλιστα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνοντας την ίδια ώρα πως η Τουρκία, λόγο της γεωγραφικής θέσης της, αποτελεί μια γέφυρα της Ασίας με την Ευρώπη.

Μετά το πέρας της 22ης Συνάντησης των Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης που πραγματοποιήθηκε στην ιστορική πόλη του Ουζμπεκιστάν Σαμαρκάνδη, υπογράφηκε το Ανακοινωθέν της Σαμαρκάνδης. Ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής που διοργανώθηκε υπό τη φιλοξενία του προέδρου του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιόγιεφ στο συνεδριακό κέντρο στο διεθνές τουριστικό θέρετρο «Δρόμος του Μεταξιού Σαμαρκάνδη» στη Σαμαρκάνδη.

Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετείχαν από τις χώρες μέλη ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο Πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγιεφ, ο Πρόεδρο του Κιργιστάν Σαντίρ Τζαπάροφ, ο Πρόεδρος του Τατζικιστάν Ιμαμαλί Ραχμάν, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, από τις παρατηρήτριες χώρες ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο Πρόεδρος της Μογγολίας Ουχναγκίν Χουρελσούχ, ο Ιρανός Πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί, οι προσκεκλημένοι ηγέτες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγγίπ Ερντογάν, ο Πρόεδρος του Τουρκμενιστάν Σερντάρ Μπερντομουχαμέντοφ και ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ.

Οι ηγέτες των χωρών μελών του ΟΣΣ, της Ρωσίας, της Κίνας, του Καζακστάν, του Κιργιστάν, του Τατζικιστάν, του Πακιστάν, της Ινδίας και του Ουζμπεκιστάν υπέγραψαν το Ανακοινωθέν της Σαμαρκάνδης σχετικά με τα πορίσματα της συνόδου.

When Erdogan, Aliyev, Putin and Lukashenko go to a bar pic.twitter.com/Ez4Nhux2AN

