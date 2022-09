Διάσκεψη Ουζμπεκιστάν: Πούτιν, Ερντογάν, Λουκασένκο συζητούν και γελούν πάνω από ένα τραπέζι με μεζέδες

Σε χαλαρό κλίμα ηγέτες των κρατών μελών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) και ο ειδικός προσκεκλημένος, πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα είπαν στο περιθώριο της διάσκεψης στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν γύρω από τραπεζάκια με μεζέδες. Σε στιγμιότυπα από τη συνάντηση διακρίνονται οι συνδαιτυμόνες, μεταξύ των οποίων ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δίπλα στον Λευκορώσο ομόλογό του, Αλεξάντερ Λουκασένκο, και άλλοι ηγέτες χωρών της Κεντρικής Ασίας να ακούν -κάποιοι χαμογελαστοί – τον Ερντογάν, ενώ απουσιάζει από τα πλάνα ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Οι ηγέτες φύτεψαν και δέντρα, ενώ οι οικοδεσπότες οργάνωσαν αργότερα και ένα πάρτι.

