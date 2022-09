Ζιζέλ – Τομ Μπρέιντι χωρισμός: Ζουν χωριστά πλέον

«Σύννεφα» στον γάμο της Ζιζέλ Μπούντχεν με τον Τομ Μπρέιντι, μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, το ζευγάρι περνάει μια πολύ δύσκολη φάση αυτό το διάστημα και ζει πλέον χωριστά. Πηγή από το περιβάλλον τους ανέφερε πως «αντιμετωπίζουν συζυγικά ζητήματα» και θέλουν να περάσουν χρόνο χωριστά. Σε πρόσφατη συνέντευξη της στο Elle η Ζιζέλ είχε μιλήσει για τη σχέση τους, αναφέροντας πως πρόσφατα μετακόμισε στη Βοστώνη για να κυνηγήσει τα όνειρά της. Ωστόσο δίστασε να δώσει απαντήσεις στα δημοσιεύματα που τους θέλουν να χωρίζουν.

«Έκανα το καθήκον μου, το οποίο ήταν να είμαι εκεί για τον Τομ. Μετακόμισα στη Βοστόνη και επικεντρώθηκα στο να δημιουργήσω ένα περιβάλλον αγάπης για να μεγαλώσουν τα παιδιά μου και να είμαι εκεί για να τον υποστηρίξω και να στηρίξω τα όνειρά του. Βλέποντας τα παιδιά μου να πετυχαίνουν και να γίνονται οι όμορφοι μικροί άνθρωποι που είναι, βλέποντας εκείνον να πετυχαίνει και να νιώθει ολοκληρωμένος από την καριέρα του, αυτό με κάνει ευτυχισμένη. Σε αυτό το σημείο της ζωής μου αισθάνομαι ότι έχω κάνει καλή δουλειά σε αυτό», είπε στο περιοδικό.

The situation between Tom Brady and Gisele is reportedly so bad the famous couple is currently living apart from one another in separate houses after TB12's return to the football field has caused a rift at home. https://t.co/qf9MLN773V

