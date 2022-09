Χαρίζει την εταιρεία του για την κλιματική αλλαγή: Παράδειγμα ευαισθητοποίησης από δισεκατομμυριούχο

Δίνοντας ένα ηχηρό παράδειγμα ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος ο δισεκατομμυριούχος Yvon Chouinard, ιδρυτής της εταιρείας λιανικής πώλησης ρούχων για εξωτερικούς χώρους Patagonia, παραχωρεί την ιδιοκτησία της για να καταπολεμήσει την κλιματική καταστροφή της Γης. Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, που ίδρυσε το brand με τα αντιανεμικά τζάκετ, τα παπούτσια πεζοπορίας, κάπελα και άλλα πολλά, εκχωρεί την εκτιμώμενης αξίας τριών δισ. δολαρίων Patagonia σε ένα ειδικά δομημένο καταπιστευματικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, σχεδιασμένο να διοχετεύει όλα τα κέρδη της εταιρείας στη διάσωση του πλανήτη. «Εφεξής μοναδικός μας μέτοχος είναι η Γη», ανακοίνωσε η εταιρεία. «ΟΛΑ τα κέρδη, στο διηνεκές, θα πάνε στην αποστολή μας να «σώσουμε τον πλανήτη μας».

Ο 83χρονος Chouinard εργάστηκε με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά του καθώς και με την ομάδα των δικηγόρων της εταιρείας για τη δημιουργία μιας δομής, που θα επιτρέψει στην Patagonia να συνεχίσει να λειτουργεί ως εταιρεία με στόχο το κέρδος, αλλά τα έσοδα της οποίας θα διατίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος. «Εάν έχουμε οποιαδήποτε ελπίδα για έναν ακμάζοντα πλανήτη – πολύ λιγότερο για μια ευημερούσα επιχείρηση – σε 50 χρόνια από τώρα, θα χρειαστεί όλοι μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε με τους πόρους που διαθέτουμε», ανέφερε σε δήλωσή του ο δισεκατομμυριούχος, η περιουσία του οποίου εκτιμάται γύρω στα 1,3 δισ. δολάρια. «Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος που βρήκαμε για να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί».

"Earth is now our only shareholder."

Patagonia owner Yvon Chouinard has given his company away to a charitable trust and nonprofit organisation which will reinvest any profit not used in running the brand to fight the climate crisis. pic.twitter.com/FHIfh4egjq

— Euronews Green (@euronewsgreen) September 15, 2022