Πρίγκιπας Χάρι γενέθλια: “Βουβοί” εορτασμοί λόγω πένθους

Γενέθλια έχει σήμερα ο πρίγκιπας Harry, ο μικρότερος γιος του βασιλιά Κάρολου του Τρίτου και της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Diana. Τα γενέθλια αυτά βρίσκουν τον πρίγκιπα στη Βρετανία εν αναμονή της κηδείας της Ελισάβετ την ερχόμενη Δευτέρα. Ο Harry εννοείται πως δεν θα γιορτάσει τα γενέθλια αυτά λόγω πένθους κι εννοείται πως η βασιλική οικογένεια θρηνεί σύσσωμη την 96χρονη μονάρχη που έφυγε από τη ζωή πριν μία εβδομάδα, στις 8 Σεπτεμβρίου 2022.

Μιλώντας στο Οκ, η royal ειδικός Jennie Bond εξήγησε πως τα γενέθλια αυτά θα φέρουν στον Harry αναμνήσεις του 1997 όταν ο πρίγκιπας έχασε τη μητέρα του Diana σε εκείνο το φρικτό τροχαίο στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου και λίγες εβδομάδες μετά, ο Harry καλούνταν να γιορτάσει τα 13α γενέθλια, τα πρώτα χωρίς τη μαμά του. «Τα γενέθλια αυτά θα είναι ήσυχα, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα ο Harry να κάνει το βήμα και να προσκαλέσει τον αδερφό του. Υπήρξαν εικασίες πως ο Harry θα μπορούσε να πετάξει ως την Καλιφόρνια για λίγες ώρες και να επανενωθεί με τα παιδιά του αλλά κανείς δεν γνωρίζει αν θα συμβεί αυτό», τόνισε η ειδικός.

Happy Birthday to Prince Harry. To all his achievements as a son upholding his mother's legacy, 10 years of military service, founder and patron of the Invictus Games, husband and father, in his new life as co-founder of Archewell with his wife Meghan. To more success and joy. pic.twitter.com/pd9h4zMmDB

— Anne Kamau🇰🇪 (@kamauaw) September 15, 2022