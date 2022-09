Νίκες Ουκρανών: Το viral βίντεο μετά την απελευθέρωση πόλης

Το βίντεο μιας μητέρας στην Ουκρανία που τρέχει να αγκαλιάσει τον γιο της, αφού ο ίδιος συμμετείχε στην απελευθέρωση της πόλης τους από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής, έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με το Insider, το εν λόγω βίντεο δείχνει τον δήμαρχο της περιοχής Ντερχάτσι, Vyacheslav Zadorenko, να αγκαλιάζει τη μητέρα του, καθώς εκείνη του λέει πως ήταν σίγουρη ότι θα απελευθέρωνε την ίδια και την πόλη τους από τους Ρώσους. Η γλυκιά στιγμή που απαθανατίζει το βίντεο έχει συγκινήσει τους χρήστες του διαδικτύου παγκοσμίως και έχει αναδειχθεί ως σύμβολο της ελπίδας και της σθεναρής αντίστασης του ουκρανικού λαού κατά των Ρώσων κατακτητών. Η συντάκτρια του POLITICO, Ζόγια Σεφτάλοβιτς δημοσίευσε αργότερα στο Twitter μια μετάφραση της εκστατικής αντίδρασης της περήφανης μητέρας.

«Αγάπη μου! Αγάπη μου!» αναφωνεί. «Σε περίμενα! Το ήξερα, ήξερα ότι θα έρθεις, το λουλούδι μου άνθισε. Νόμιζα ότι ο πόλεμος θα τελείωνε όταν άνθισε το λουλούδι μου. Ω, Θεέ μου, είστε διαμάντια. Το ήξερα, όλοι είναι ασφαλείς, σε περίμενα να έρθεις. Πήρα όλα σου τα πράγματα, τα φύλαξα όλα, τα πάντα μέχρι το τελευταίο γραμμάριο». Ο Ζαντορένκο ακούγεται να λέει στη μητέρα του ότι είναι υπέροχη και ότι του έλειψε καθώς προσφέρει σε αυτόν και στους άλλους στρατιώτες μπορς, την παραδοσιακή ουκρανική σούπα. «Ω, χρυσό μου αγόρι, το ήξερα ότι θα με ελευθερώσεις», λέει η συγκινημένη μητέρα.

Το Ντερχάτσι είναι μια πόλη στην περιφέρεια Χάρκοβο στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν τον Φεβρουάριο και κατέλαβαν μεγάλα τμήματα της περιοχής με την πρόφαση ότι οι κάτοικοι της περιοχής ήθελαν σε μεγάλο βαθμό να προσαρτηθούν στη γειτονική χώρα. Ο ουκρανικός λαός εκεί ζούσε υπό βάναυση κατοχή για έξι μήνες, μέχρι που μια μαζική αντεπίθεση απέλασε τους Ρώσους, ανακτώντας πάνω από 2.300 τετραγωνικά μίλια εδάφους. Στις 11 Σεπτεμβρίου, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσημα την απόσυρση όλων των στρατευμάτων από την περιφέρεια του Χάρκοβο δυτικά του ποταμού Όσκιλ, η οποία αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία της περιοχής.

Η επιτυχής αντεπίθεση θεωρείται από τη διεθνή κοινότητα ως μια σημαντική νίκη για την Ουκρανία, αλλά ο πόλεμος απέχει πολύ από το να τελειώσει. Ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelenskyy εξέδωσε δήλωση τη Δευτέρα με την οποία επαίνεσε τις ουκρανικές δυνάμεις που ήταν υπεύθυνες για την αντεπίθεση, αλλά συνέχισε να προτρέπει τα συμπαθή έθνη να εντείνουν την πίεσή τους προς τη Ρωσία για να τερματίσει την εισβολή.

