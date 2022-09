Χάμες Ροντρίγκες Ολυμπιακός: Έπεσαν οι υπογραφές!

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της Αλ – Ραγιάν, η οποία μάλιστα ανέφερε ότι άφησε ελεύθερο τον παίκτη, ο Κολομβιανός σούπερ σταρ είναι πλέον και τυπικά παίκτης του Ολυμπιακού, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta! Μπορεί η επισημοποίηση της έναρξης της συνεργασίας με τους «ερυθρόλευκους» να μην υπάρχει ακόμα, ωστόσο, ο Χάμες Ροντρίγκες που βρίσκεται στην Ελλάδα από την Τρίτη έχει ήδη βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που θα τον δεσμεύει με τους Πρωταθλητές Ελλάδας.

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν και τη δεύτερη μεταγραφική τους «βόμβα» και τις επόμενες ώρες ο… χαμός θα κορυφωθεί με όσα συμβαίνουν με τους Κασάμι, Ομάρ και Μιλιβόγεβιτς.

James Rodriguez has signed as new Olympiacos player, here we go and confirmed! Deal completed after medical tests done yesterday. 🚨⚪️🔴 #Olympiacos

Next one for Olympiacos: Bakambu on permanent deal from OM, done and confirmed too. pic.twitter.com/4gMIN89oUN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2022