Γηροκομείο Ταϊβάν: Σέξι εσώρουχα, στήθη στο… πρόσωπο συνταξιούχου, σάλος

Συγγνώμη αναγκάστηκε να ζητήσει ένα γηροκομείο στην Ταϊβάν όταν έγινε γνωστό πως είχε καλέσει μια ημίγυμνη στρίπερ για να κάνει σόου μπροστά σε συνταξιούχους σε αναπηρικά καροτσάκια. Το Taoyuan Veterans Home, μια κρατική εγκατάσταση στην πόλη Taoyuan για συνταξιούχους του στρατού, πλήρωσε τη χορεύτρια για να διασκεδάσει τουλάχιστον 12 ηλικιωμένους σε αναπηρικά καροτσάκια. Τα πλάνα δείχνουν τη στρίπερ, η οποία φοράει κόκκινα και μαύρα εσώρουχα και ψηλοτάκουνα, να σπρώχνει το στήθος της στο πρόσωπο ενός συνταξιούχου, ενώ κουνάει τα οπίσθιά της. Ο ηλικιωμένος φαίνεται να απολαμβάνει την τροπή των γεγονότων σε ένα συνηθισμένο απόγευμα, που θα έπαιζε μπίνγκο, και αγγίζει το στήθος της. Το προσωπικό, που παρακολουθεί όσα διαδραματίζονται, χειροκροτεί στον ρυθμό της μουσικής.

Όπως δήλωσε το προσωπικό του οίκου ευγηρίας, ήθελαν να ανεβάσουν το ηθικό των ασθενών ενοίκων, δεδομένου ότι οι δύο προηγούμενες εκδηλώσεις για το Φεστιβάλ του Μεσοφθινοπώρου είχαν ακυρωθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Φυσικά, μετά την εμφάνιση του βίντεο στο Διαδίκτυο, το γηροκομείο βρέθηκε αντιμέτωπο με αντιδράσεις και αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για την πρόσληψη της στρίπερ. Δήλωσε επίσης πως λυπάται βαθύτατα για το περιστατικό που συνέβη στις 7 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες πριν από την ετήσια γιορτή της συγκομιδής της περιοχής.

Εκπρόσωπος του γηροκομείου είπε πως οι ενέργειες της στρίπερ ήταν «πολύ ενθουσιώδεις και φλογερές», προσθέτοντας πως το προσωπικό θα είναι «πιο προσεκτικό» όταν σχεδιάζει τέτοιες εκδηλώσεις στο μέλλον. Ανέφεραν ακόμη πως διοργανώθηκε και ένα «ήρεμο» παιχνίδι μπίνγκο και πως οι ηλικιωμένοι απόλαυσαν κέικ.

Ο εκπρόσωπος του γηροκομείου πρόσθεσε: «Η πρόθεση της εκδήλωσης ήταν να διασκεδάσει τους ενοίκους και να τους κάνει χαρούμενους. Λυπούμαστε πολύ για την προσβολή που προκλήθηκε». Το Φεστιβάλ Μεσοφθινοπώρου είναι μία από τις πιο σημαντικές γιορτές στον ασιατικό πολιτισμό. Στην Κίνα, η γιορτή σηματοδοτείται από επισκέψεις σε συγγενείς, ευχαριστίες για τις σοδειές και προσευχές για καλή τύχη. Οι Κινέζοι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής ζητούν μια πλούσια σοδειά για το επόμενο έτος.

Taoyuan Veterans Home in Taiwan hired a stripper for disabled veterans. Proving you can still get up even when confined to a to a wheelchair. 🤷🏿‍♂️ pic.twitter.com/eaPw7BNQQr

— Agifoe (@agifoe) September 14, 2022