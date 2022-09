Γαλλίδα αστυνομικός: Οι χρήστες παρακαλούν αυτή τη μελαχρινή να τους… συλλάβει

Μια Γαλλίδα αστυνομικός που έβαλε χειροπέδες σε διαβόητο εγκληματία της χώρας έχει ξεσηκώσει το Twitter καθώς το σώμα της θυμίζει την Κιμ Καρντάσιαν – με κάποιους να την παρακαλούν να τους… συλλάβει αντί για εκείνον. Ένα πλέον viral βίντεο της αστυνομικού έχει σχεδόν 2 εκατομμύρια προβολές στο Twitter. Η «bootylicious» όπως χαρακτηρίζεται, αστυνομικός έγινε viral εν μέσω της εν εξελίξει δικαστικής υπόθεσης που αφορά τον πολυεκατομμυριούχο οδοντίατρο Λιονέλ Γκουεντί, ο οποίος συνελήφθη και φυλακίστηκε αφού ακρωτηρίασε τα στόματα εκατοντάδων ασθενών με το πρόσχημα ότι τους χάρισε «χαμόγελα διασημοτήτων». Συγκεκριμένα εθεάθη σε φωτογραφίες και βίντεο των μέσων ενημέρωσης να συνοδεύει τον 42χρονο απατεώνα και τον πατέρα του στο δικαστήριο της Μασσαλίας.

Και ενώ ο απατεώνας Γκουντί, ήταν το επίκεντρο της ιστορίας, ήταν τα πλούσια προσόντα της άγνωστης αστυνομικού που τράβηξαν την προσοχή του διαδικτύου. «Κάποιος παρακαλώ να μου δώσει το όνομα αυτής της περιοχής, πρέπει να με συλλάβουν», σχολίασε κάποιος στο Twitter μαζί με μια φωτογραφία της αξιωματικού. «Αυτό είναι αστυνομικό “bootality” … πρέπει να φτάσουμε στην άκρη του νήματος», αστειεύτηκε ένας άλλος.

French Millionaire Dentist jailed for mutilating his patients from low income neighborhoods with unnecessary work pic.twitter.com/B2uuFXPvjg

— My Mixtapez (@mymixtapez) September 11, 2022