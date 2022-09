Ρονάλντο – Σαουδική Αραβία: Το εβδομαδιαίο αστρονομικό ποσό που απέρριψε ο Πορτογάλος

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέρριψε «χρυσή» πρόταση της Αλ-Χιλάλ σύμφωνα με το «Athletic», η οποία άγγιζε τα 2,3 εκατ. ευρώ εβδομαδιαίως. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ψάχτηκε να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όσο ήταν ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο στις μεγάλες χώρες, ωστόσο δεν βρήκε αυτό που ήθελε ούτε και τις κατάλληλες συνθήκες για να επιτευχθεί κάποιο deal με μία ομάδα.

Παρ’ όλα αυτά δύο ομάδες από την Σαουδική Αραβία, όπου η μεταγραφική περίοδος είναι ακόμα ανοιχτή προσπάθησαν να δελεάσουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο δίχως όμως αποτέλεσμα. Μάλιστα σύμφωνα τα «Athletic» και «RMC» η Αλ-Χιλάλ φαίνεται να κατέθεσε πρόταση με απολαβές που άγγιζαν τα 2,3 εκατ. ευρώ εβδομαδιαίως για τον Πορτογάλο δηλαδή σχεδόν 200 εκατ. ευρώ ετησίως και το συμβόλαιο το οποίο του πρότειναν ήταν διετές, ήτοι περίπου 400 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια. Ο 37χρονος σούπερ σταρ αρνήθηκε την πρόταση αυτή, όπως κι εκείνη της Αλ-Νασρ, παρά τα εξωπραγματικά ποσά. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας του ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας πάντως τόνισε πως θα ήθελαν πολύ να δουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αγωνίζεται στην λίγκα τους κι αυτό έχει τη σημειολογία του.

