Snoop Dogg – Bασίλισσα Ελισάβετ: Μια απίθανη ιστορία

Το θέμα των ημερών είναι ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ και πολλοί από όσους την είχαν γνωρίσει, εκφράζουν την εμπειρία τους από τη γνωριμία. Ο διάσημος ράπερ Snoop Dogg μπορεί να μην έκανε κάποια αναφορά στα social media, αλλά οι fans του θυμήθηκαν την ιστορία που είχε εξιστορήσει, όταν η βασίλισσα Ελισάβετ τον είχε προστατεύσει μια εποχή που ήθελαν να τον διώξουν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου προσπαθούσαν να τον διώξουν το 1994, όταν αντιμετώπιζε κατηγορίες για φόνο πρώτου και δεύτερου βαθμού, ωστόσο, το 1996, αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες. Σε ένα παλιότερο βίντεο, που επανακυκλοφόρησε, ο 50χρονος ράπερ αφηγείται τη δική του εμπειρία από την κίνηση της βασίλισσας του 1994, που τον κράτησε στη χώρα.

«Με έδιωξαν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Κλωτσήστε αυτό το κακό @@ έξω! αυτός ήταν ο τίτλος», είπε ο Snoop Dogg αναφερόμενος στο εξώφυλλο βρετανικής εφημερίδας της εποχής με το πρόσωπό του. «Μαντέψτε όμως, ποιος με υπερασπίστηκε». Αφού το άτομο που παίρνει συνέντευξη από τον Snoop μαντεύει εσφαλμένα τον πρωθυπουργό, αλλά ο ράπερ του χιτ «Drop It Like It’s Hot» αποκάλυψε ότι ήταν η βασίλισσα Ελισάβετ!

«Η βασίλισσα», αποκαλύπτει ο ραπερ. «Η βασίλισσα είπε: “Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάνει τίποτα κακό στη χώρα μας. Μπορεί να έρθει πίσω”».

Just came across this instance where the Queen overruled a call to remove Snoop Dog from the UK related to a murder case he was involved with. pic.twitter.com/QrrdTeEkWl

— Guy Schultz, BS HPA, MBA (@guyschultz) September 10, 2022