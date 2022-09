Μακρόν – Πούτιν επικοινωνία: Ο σταθμός της Ζαπορίζια το κυρίαρχο θέμα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν σήμερα την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ετοιμότητά τους για μια «μη πολιτικοποιημένη αλληλεπίδραση» με τη συμμετοχή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), αναφέρεται στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία, ο Πούτιν προειδοποίησε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις μπορεί να έχουν «καταστροφικές συνέπειες». Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για τους βομβαρδισμούς γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης στον Μακρόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τις ρωσικές εξαγωγές τροφίμων και λιπασμάτων στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική.

