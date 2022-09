Κάντιθ – Μπαρτσελόνα 0 – 4: Τρόμος με την κατάρρευση οπαδού

Σοκαριστικές στιγμές στο Nuevo Mirandilla. Στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης της Κάντιθ με τη Μπαρτσελόνα, με το σκορ στο 2-0 υπέρ των Καταλανών το ματς διακόπηκε από τον διαιτητή Ντελ Θέρο Γκράντε να υποδεικνύει πως υπάρχει σοβαρό ιατρικό πρόβλημα με οπαδό στις κερκίδες.

Μετά από 20 λεπτά οι παίκτες με εντολή του διαιτητή επέστρεψαν στα αποδυτήρια, ωστόσο λίγο αργότερα ο άτυχος οπαδός μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου με φορείο και στη συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την ενημέρωση ο οπαδός είχε σφυγμό όταν αποχώρησε και η κατάσταση του ήταν σταθερή. Το παιχνίδι συνεχίστηκε στις 22:05, 51 λεπτά μετά τη διακοπή.

Ο τερματοφύλακας της Κάντιθ, ο Λεντέσμα, ήταν εκείνος που μετέφερε τον απινιδωτή για να σωθεί ο φίλαθλος. Όπως είναι λογικό το γήπεδο «πάγωσε», με τους παίκτες, τα επιτελεία των δυο ομάδων και φυσικά τους οπαδούς να είναι σοκαρισμένοι. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα του διεθνή Ουρουγουανού αμυντικού της Μπάρτσα, Ρόναλντ Αραούχο, ο οποίος έπεσε στα γόνατα για να προσευχηθεί για την υγεία του άτυχου οπαδού.

During the Cadiz Vs Barcelona match, A fan in the stands fell unconscious/had a heart attack and needed a defibrillator. A blood transfusion is being performed on the fan. The game still hadn't resumed and everyone is praying and waiting for the fan in the stands to stabilise… pic.twitter.com/xql4vKScJG

