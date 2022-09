Θάνατος Ελισάβετ – Μητσοτάκης: Υπηρέτησε αυτό που συμβόλιζε η θέση της

Τη θλίψη του για τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με δήλωσή του για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει: «Με θλίψη και σεβασμό η παγκόσμια κοινότητα αποχαιρετά την Βασίλισσα Ελισάβετ την Β’, τη μακροβιότερη μονάρχη στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Τέτοιες απώλειες συνοδεύονται, συνήθως, από το συμπέρασμα ότι μαζί τους κλείνει μία ολόκληρη εποχή. Στην περίπτωση της Ελισάβετ, ωστόσο, κλείνουν πολλές εποχές. Ποτέ άλλοτε αρχηγός κράτους δεν είδε επί των ημερών του να αλλάζουν τόσο πολύ και τόσο γρήγορα η χώρα του και ο κόσμος. Γιατί η Βασίλισσα ανήλθε στο θρόνο της με τη Βρετανική Αυτοκρατορία να απλώνεται ακόμη στα πέρατα της γης. Και φεύγει από τη ζωή με το Ηνωμένο Βασίλειο να εισέρχεται σε μια πρωτόγνωρη, πολύ διαφορετική φάση της πολυκύμαντης ιστορίας του».

Συνεχίζοντας, ο πρωθυπουργός επισημαίνει: «Επί της βασιλείας της, το βρετανικό κράτος και η κοινωνία του γνώρισαν πολλούς κυματισμούς. Ενώ η ίδια συνεργάστηκε αρμονικά με 15 πρωθυπουργούς, μεταξύ των οποίων και με προσωπικότητες που άφησαν τεράστιο αποτύπωμα στη διεθνή σκηνή. Και πάντοτε πορεύτηκε με μετριοπάθεια και με σωφροσύνη. Πιστή στις μακραίωνες συνταγματικές ρίζες της χώρας της. Σε καιρούς που ο πλανήτης μετρά όλο και λιγότερες μοναρχίες, η Ελισάβετ πέτυχε να δώσει νέα πνοή στον θεσμό, συνυφαίνοντας την παράδοση με την ανανέωση. Τον κατέστησε, έτσι, πιο προσιτό στον λαό, όπως πιστοποιούν οι αντιδράσεις των ίδιων των Βρετανών. Γιατί η Βασίλισσα υπηρέτησε αυτό που συμβόλιζε η θέση της: την ενότητα του λαού της. Και αυτή είναι η πιο πολύτιμη παρακαταθήκη της. Συμμετέχουμε με σεβασμό στη θλίψη των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Και απευθύνουμε θερμά συλλυπητήρια στη βασιλική οικογένεια».

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Twitter γραμμένη στα αγγλικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφέρει: «Είμαι βαθιά λυπημένος για τον θάνατο της Αυτής Μεγαλειότητας Βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Το καθήκον, η υπηρεσία και η αφοσίωση που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της βασιλείας της δεν ήταν απλώς υποδειγματικά αλλά εξαιρετικά».

I am deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. The duty, service, and dedication she demonstrated throughout her reign was not just exemplary but extraordinary.

