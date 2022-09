Βασίλισσα Ελισάβετ υγεία: Η στιγμή που το BBC διακόπτει το πρόγραμμά του

Το BBC άλλαξε τη ροή του προγράμματός του περνώντας σε συνεχή ροή ειδήσεων, όταν έγινε γνωστή η είδηση ότι η βασίλισσα Ελισάβετ «βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση και οι γιατροί ανησυχούν για την υγεία της».

Here is how BBC One interrupted programming to report on The Queen’s health pic.twitter.com/WkwlvmNWwL

— Scott Bryan (@scottygb) September 8, 2022