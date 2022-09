Η Πέππα το Γουρουνάκι γκέι: Το πρώτο ομόφυλο ζευγάρι στη 18χρονη πορεία της

Η «Πέππα το Γουρουνάκι» είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα παιδικά σόου που προβάλλεται εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Πρόσφατα, οι παραγωγοί επέλεξαν να κάνουν τη διαφορά και να εντάξουν το κεφάλαιο της ομοφυλοφιλίας σε ένα από τα νέα επεισόδια. Το επεισόδιο «Families», «Οικογένειες», το οποίο προβλήθηκε για πρώτη φορά την Τρίτη στο Channel 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο, το διάσημο καρτούν κινουμένων σχεδίων επεφύλασσε μια έκπληξη στους τηλεθεατές. Καθώς η Πέππα σχεδίαζε ένα πορτρέτο της οικογένειάς της, η Πέννυ εξήγησε: «Ζω με τη μαμά μου και την άλλη μου μαμά. Η μια μαμά είναι γιατρός και η άλλη μαγειρεύει μακαρόνια».

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα, που δημιουργήθηκε από τους Βρετανούς, Μαρκ Μπάρκερ και Νέβιλ Άστλι, προβάλλεται από το 2004 και αυτή είναι η πρώτη φορά στη 18χρονη πορεία του, όπου ένα ζευγάρι του ίδιου φύλου εμφανίζεται στην ιστορία. Το επεισόδιο αυτό ήρθε δύο χρόνια μετά τη δημιουργία μιας αναφοράς σε έναν ιστότοπο με έδρα την Αμερική, που απαιτούσε μια «ομόφυλη οικογένεια στην Πέππα το γουρουνάκι». Μάλιστα, είχε συγκεντρώσει σχεδόν 24.000 υπογραφές.

Ο διευθυντής επικοινωνιών και εξωτερικών υποθέσεων στο φιλανθρωπικό ίδρυμα για τα δικαιώματα της LGBT κοινότητας, Stonewall, είχε χαρακτηρίσει «φανταστικό» το τότε ενδεχόμενο να προβληθεί μία οικογένεια ομοφυλόφιλων στον κόσμο της Πέππα. «Πολλοί από εκείνους που παρακολουθούν την εκπομπή θα έχουν δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες και θα σημαίνει πολλά για τους γονείς και τα παιδιά ότι οι εμπειρίες τους εκπροσωπούνται σε ένα τέτοιο εμβληματικό παιδικό πρόγραμμα» είχε δηλώσει στο BBC.

🏳️‍🌈Several people took to social media to welcome the LGBT characters.

One person wrote on Twitter : "No ones talking abt for peppa pig now has two lesbian polar bears? I find it very sweet that peeps pig is lgbtq friendly." pic.twitter.com/4aVGFvzpNT

— Irish Daily Mirror (@IrishMirror) September 7, 2022