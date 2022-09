Τσιτσιπάς tweets: “Χαράμισα τη μισή ζωή μου”

Αν είναι γνωστός για κάτι άλλο πέραν του τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι για τις αναρτήσεις του στο twitter. Συχνά σηκώνουν αντιδράσεις, άλλες φορές προκαλούν γέλιο και άλλες… απογοήτευση.

Αυτή τη φορά ο νεαρός αθλητής ήθελε να εκφράσει ένα παράπονό του που έχει να κάνει με το όνομά του. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στο twitter ο Τσιτσιπάς: «Χαράμισα τη μισή μου ζωή για να λέω σε ανθρώπους πως να προφέρουν σωστά το όνομά μου». Πολλές φορές στο εξωτερικό τον ανακοινώνουν ως «Τσιτσίπας», ωστόσο δεν είναι και τόσο δύσκολο το επίθετό του για να δημιουργεί πρόβλημα. Αρκετά σχόλια κάτω από το tweet του ανέφεραν ονόματα άλλων αθλητών του τένις που έχουν πολύ σοβαρότερο πρόβλημα και ακόμα κανείς δεν ξέρει πως προφέρονται στην πραγματικότητα.

I wasted half of my life telling people how to pronounce my name.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 8, 2022