Βασίλισσα Ελισάβετ – υγεία: Καταβεβλημένη και με μπαστούνι η μονάρχης

Η βασίλισσα Ελισάβετ διόρισε νωρίτερα σήμερα (6.9.2022) τη Λιζ Τρας ως τη νέα πρωθυπουργό της Βρετανίας και αποτελεί το 15ο άτομο που διορίζει σε αυτή τη θέση επί της μοναρχίας της. Όμως, στα 96 της χρόνια, η εικόνα της προκαλεί ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας της. Από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στη δημοσιότητα, φαίνονται μαύρα στίγματα στο χέρι της βασίλισσας Ελισάβετ, σημάδι του χρόνου πάνω της, ενώ κρατούσε και μπαστούνι. Άλλωστε, ήδη φέτος έχει ακυρώσει πολλές εμφανίσεις από το πρόγραμμά της και δεν συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις των 4 ημερών που γιόρταζε η Βρετανία το Πλατινένιο Ιωβηλαίο, λόγω της υγείας της.

Επίσης, η συνάντηση και ο διορισμός της Λιζ Τρας έγινε στο Παλάτι του Μπαλμοράλ στη Σκωτία και όχι στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο, όπως συνηθιζόταν τα τελευταία χρόνια. Αυτό έγινε γιατί δεν είναι εύκολο να ταξιδεύει συχνά η βασίλισσα Ελισάβετ. Έτσι, αποτελεί άλλο ένα σημάδι ότι η βασίλισσα τροποποιεί το πρόγραμμά της, λόγω προβλημάτων υγείας. Η ίδια έχει δηλώσει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στο περπάτημά της ενώ, όπως αναφέρει η New York Times, ο κορονοϊός που κόλλησε τον περασμένο Φεβρουάριο, την έχει «εξουθενώσει».

🤝 The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.

Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022