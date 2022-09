Γάτος Ντάουνινγκ Στριτ: Ο Λάρι “έσκασε μύτη” για να… αποχαιρετήσει τον Τζόνσον

Ο Λάρι, ο διάσημος γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ 10, βρέθηκε μάλλον ανήσυχος να ξεμυτίζει από την πρωθυπουργική κατοικία την ημέρα της αποχώρησης του Μπόρις Τζόνσον. Πλάνα από την ημέρα που ο Μπόρις Τζόνσον παρέδωσε την αποχαιρετιστήρια ομιλία του ως απερχόμενος πρωθυπουργός ώστε να παραδώσει τα κυβερνητικά ηνία στη Λιζ Στρας κατέγραψαν και ένα περίεργο συμβάν. Πρωταγωνιστής όμως αυτή τη φορά δεν ήταν ο πρώην πρωθυπουργός αλλά ένας από τους συντρόφους του στην πρωθυπουργική κατοικία. Αυτός είναι ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Λάρι, τον οποίο μάλιστα μνημόνευσε ο Τζόνσον στη σημερινή του ομιλία.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μπόρις Τζόνσον: «Απλώς λέω στο κόμμα μου, αν ο Ντίλαν (ο σκύλος της Ντάουνινγκ Στριτ) και ο Λάρι μπορούν να βάλουν πίσω τους τις περιστασιακές δυσκολίες τους, τότε μπορεί και το Συντηρητικό Κόμμα». Είναι άγνωστο τι έψαχνε ο Λάρι έξω από την οικία του πρωθυπουργού, αλλά σίγουρα είχε καταλάβει ότι σήμερα θα υπάρξουν αλλαγές στην Ντάουνινγκ Στριτ 10.

Larry the cat was spotted outside 10 Downing Street in London after Liz Truss was named the next British prime minister pic.twitter.com/8pScixRymW

— Reuters (@Reuters) September 6, 2022