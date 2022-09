Παρί Σεν Ζερμέν: Στο στόχαστρο σχολίων Εμπαπέ και Γκαλτιέ – Ξέσπασαν στα γέλια με ερώτηση

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Κριστόφ Γκαλτιέ και ο Κίλιαν Εμπαπέ, δέχθηκαν έντονη κριτική. Αυτό, επειδή γέλασαν με μια ερώτηση σχετικά με το γιατί η ομάδα πήρε ένα ιδιωτικό τζετ για ένα σύντομο ταξίδι σε έναν αγώνα στην έδρα της Νάντ το Σαββατοκύριακο. «Είσαστε σοβαροί και απαντάτε έτσι;;;» έγραψε στο Twitter η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό. «Ξυπνήστε παιδιά!».

Ερωτηθέντες για το ταξίδι της Παρί με τζετ στη Ναντ σε μια συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο Γκαλτιέ και ο Εμπαπέ κοιτάχτηκαν κατά πρόσωπο, με τον νεαρό παγκόσμιο πρωταθλητή, να ξεσπά σε γέλια και τον προπονητή του να απαντά με ένα αστείο.

.@KMbappe and his coach should apologise for making fun of the need to fight climate change.

Shameful behaviour of two millionaires who seem to disregard the tremendous consequences that this is having for a majority of citizens.

pic.twitter.com/hsWmimEsDA

— Ernest Urtasun (@ernesturtasun) September 6, 2022