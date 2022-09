Έγκλημα Δουβλίνο: Σοκάρει τριπλή δολοφονία – Παιδιά τα θύματα

Σοκάρει η τριπλή δολοφονία μιας 18χρονης κοπέλας και των 8χρονων δίδυμων αδελφών της μέσα στο σπίτι τους στο Δουβλίνο. Τα αδέλφια δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από έναν 20χρονο άνδρα, “γνωστό στην οικογένεια”, όπως σημειώνουν ιρλανδικά και βρετανικά ΜΜΕ. Ο νεαρός δράστης της τριπλής δολοφονίας έχει συλληφθεί από την αστυνομία. Αστυνομικοί ειδικών μονάδων τον ακινητοποίησαν με τέιζερ. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε λίγο αργότερα από τις αστυνομικές αρχές της Ιρλανδίας, Gardai, όλοι οι εμπλεκόμενοι στο τραγικό περιστατικό γνωρίζονταν μεταξύ τους, ενώ η αστυνομία δεν αναζητεί κάποιο άλλο πρόσωπο.

Τα θύματα είναι η 18χρονη Λίζα Κας, και τα 8χρονα δίδυμα, κορίτσι και αγόρι, Κρίστι και Τσέλσι, που δέχθηκαν χτυπήματα με μαχαίρι. Λίγο μετά τις 12.30 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, τα τρία αδέλφια μεταφέρθηκαν στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Κράμλιν, όπου όμως υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγες ώρες αργότερα. Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίσθηκε και ο 14χρονος αδελφός τους, που επίσης δέχθηκε χτυπήματα και φέρει σοβαρά τραύματα, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του. Η μητέρα των παιδιών, 40 ετών, δεν ήταν παρούσα στο σπίτι όταν έγινε η επίθεση, αλλά έτρεξε προς τα εκεί όταν έμαθε το γεγονός σε μια προσπάθεια να σώσει τα παιδιά της.

Γείτονες είπαν ότι άκουσαν κραυγές από το σπίτι και μια γυναίκα να φωνάζει: “Βοηθήστε μας! Βοηθήστε μας!”. Έξω από το σπίτι της οικογένειας, φίλοι, συμμαθητές, γείτονες, αφήνουν λίγα λουλούδια και κεριά στη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο. “Πετάξτε ψηλά μικροί άγγελοι. Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει”, γράφει ένα σημείωμα. Οι πληροφορίες περιγράφουν τον δράστη σαν πρόσωπο γνωστό στις αρχές, που ήταν έξω από τη φυλακή με άδεια. Είχε προφυλακιστεί για κλοπές και συνελήφθη στη διάρκεια της επέμβασης της αστυνομίας στο ίδιο το σπίτι όπου σκότωσε τα αδέλφια.

Three siblings have died in South Dublin after what Gardaí described as a "violent and traumatic incident" in the Tallaght area early this morning. A man in his 20s has been arrested. From Dublin, our Correspondent Mark Simpson reports. pic.twitter.com/9RBoqLhccR

— BBC Newsline (@bbcnewsline) September 4, 2022