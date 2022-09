Άφησε τη γυναίκα του για Ουκρανή: Νέο… κρούσμα, αυτή τη φορά με εκατομμυριούχο!

Ένας εκατομμυριούχος επιχειρηματίας από την Αγγλία εγκατέλειψε τη σύζυγό του για μια Ουκρανή πρόσφυγα που μετακόμισε μαζί τους στο οικογενειακό τους σπίτι, θυμίζοντας την περίπτωση του 29χρονου φύλακα ασφαλείας Τόνι Γκάρνετ. Πριν από μερικούς μήνες ο 29χρονος έγινε πρωτοσέλιδο στα βρετανικά μέσα όταν εγκατέλειψε τη σύντροφό του και τα δύο τους παιδιά για τα μάτια μιας 22χρονης Ουκρανής. Μάλιστα, ο σάλος ήταν τόσο μεγάλος που απολύθηκε από τη δουλειά του, και τώρα, όπως λέει ο ίδιος, θα πάει στην Ουκρανία για να… σώσει ζωές!

Και τώρα, γίνεται γνωστή η περίπτωση ενός επιχειρηματία που εγκατέλειψε τη συζυγική του στέγη για να μάτια μιας Ουκρανής. Ο λόγος για τον 52χρονο επενδυτή και επιχειρηματία dotcom Χάακον Όβερλι, ο οποίος φέρεται να ξεκίνησε μια ερωτική σχέση με την Ανατολικοευρωπαία όταν εκείνη μετακόμισε στο κτήμα του ζευγαριού στο Σάρεϊ μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα της. Μόλις λίγες εβδομάδες μετά την μετακόμισή της, ο παντρεμένος εκατομμυριούχος φαίνεται να εγκατέλειψε τη σύζυγό του Ιμοτζέν Όβερλι και τα παιδιά του και να μετακόμισε με την ερωμένη του, σύμφωνα με την The Sun.

Ο Όβερλι, η περιουσία του οποίου εκτιμάται σε 5 εκατομμύρια λίρες από την ιστοσελίδα Companycheck, λέγεται ότι είχε πιέσει την κυβέρνηση να βοηθήσει να πάνε πρόσφυγες στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Ουκρανία μετά την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Επίσης, φέρεται να είχε ασκήσει πιέσεις προς τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και την υπουργό Εσωτερικών Πρίτι Πάτελ τον Μάρτιο για να επιταχυνθεί η διαδικασία μεταφορά της νυν συντρόφου του στη Βρετανία.

Ο Βρετανός επιχειρηματίας είχε επανειλημμένως τουιτάρει την υποστήριξή του για την έλευση Ουκρανών προσφύγων στο Ηνωμένο Βασίλειο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Ο γεννημένος στη Νορβηγία Όβερλι, ο οποίος σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Όσο και έχει επίσης πτυχίο στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Ντάραμ, έκανε την περιουσία του τα πρώτα χρόνια της έκρηξης του dot com, όταν ίδρυσε το 1997 τη διαδικτυακή χρηματιστηριακή εταιρεία Self Trade. Η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Απρίλιο του 2000 και πωλήθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους για περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Ο Όβερλι έχει επίσης εργαστεί για την JP Morgan και ως επενδυτικός τραπεζίτης στην ING Barings.

.@HaakonOverli not just a vile mercenary snake but a grubby weasel too. https://t.co/N7v392MdfU

— Ada Shufflebotham (@A_Shufflebotham) September 4, 2022