US Open μπύρες: Έκλεψε ξανά την παράσταση η ξανθιά οπαδός

Η σέξι Αμερικανίδα είχε γίνει viral στο περσινό US Open, όταν η κάμερα την κατέγραψε να… ρουφάει ένα μεγάλο ποτήρι μπίρας σε δευτερόλεπτα, ενώ καθόταν στις κερκίδες – τουλάχιστον δύο φορές! Η αντίδραση της καλλονής όταν είδε την κάμερα να εστιάζει πάνω της και η εμφανής αγάπη της για το τένις την έκαναν viral, με τα βιντεάκια να κοινοποιούνται από χιλιάδες χρήστες στα social media.

Ως γνήσια λάτρης του τένις, η Μέγκαν Λάκι δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει από τη φετινή διοργάνωση. Εχθές ο λογαριασμός του US Οpen στο Twitter δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τη νεαρή να αρπάζει την μπίρα του συνοδού της και να την πίνει μονορούφι όταν εστιάζει πάνω της η κάμερα, με το κοινό να χειροκροτά με ενθουσιασμό. «Κοντεύει πια να γίνει παράδοση», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης, με την ίδια την Λάκι να σχολιάζει από κάτω «Μου λείψατε παιδιά!»

Η φαν του τένις αστειεύτηκε μάλιστα μέσω του λογαριασμού της στο Instagram, όπου ανέβασε το viral βίντεο, λέγοντας ότι κάποια… Σερένα Γουίλιαμς κατάφερε να την επισκιάσει.

It seems this is becoming tradition at this point 🍻 pic.twitter.com/vTO1hUJVNS

— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2022