Ορθοστατική ταχυκαρδία: Η σπάνια πάθηση της Λίντσι Τζόνσον

«Είμαι αλλεργική στη βαρύτητα. Ακούγεται τρελό αλλά είναι η αλήθεια» αναφέρει η Λίντσι Τζόνσον από τις ΗΠΑ, που μίλησε για τον εφιάλτη που ζει καθημερινά λόγω μιας σπάνιας ασθένειας που την ταλαιπωρεί. Η 28χρονη Αμερικανίδα πάσχει από σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας, το οποίο την αποτρέπει από το να στέκεται όρθια για πάνω από τρία λεπτά.

Όπως λέει, «δεν μπορώ να σταθώ για πάνω από ένα τρίλεπτο δίχως να νιώσω άρρωστη ή να λιποθυμήσω. Νιώθω πολύ καλύτερα όταν είμαι ξαπλωμένη. Είμαι όλη μέρα στο κρεβάτι, μέχρι και για 23 ώρες. Ποτέ δεν πίστευα ότι στα 28 μου θα χρειάζομαι καρέκλα στο μπάνιο. Δεν μπορώ να φύγω από το σπίτι, δεν υπάρχει θεραπεία αλλά είμαι ευγνώμων για τον σύζυγό μου».

