Σύζυγος Μαρσέλο: Η όμορφη Κλαρίς έρχεται στον Πειραιά

‘Τι γυναίκα γ@@@ την π@@@@@@ μου!’ είχε ποστάρει κάποτε το μεγάλο μετεγγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Μαρσέλο, για τη σύζυγο του, Κλαρίς Ντέιβις. Ο Μαρσέλο αναμένεται να βρεθεί στις αρχές της νέας εβδομάδας (Δευτέρα ή Τρίτη) στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει και τυπικά τη συμφωνία του με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ένας παίκτης που δεν χρειάζεται… συστάσεις. Η πορεία του στην Ρεάλ Μαδρίτης, οι τίτλοι που κατέκτησε με τους μερένγγες, αλλά και το γεγονός πως αντικατέστησε στην ομάδα -επάξια- τον Ρομπέρτο Κάρλος, μιλάνε για τον Βραζιλιάνο, πριν το κάνει αυτός μέσα στο γήπεδο.

Ο Μαρσέλο μπήκε στην καρδιά των φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης και θα προσπαθήσει να πετύχει κάτι ανάλογο και στους Πειραιώτες. Την ίδια στιγμή, η δική του αγάπη βρίσκεται στην εδώ και 14 χρόνια σύζυγο του, Κλάρις Άλβες, την οποία δεν αποκλείεται να δούμε και την Ελλάδα. Μετά από αρκετά χρόνια σχέσης, ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού παντρεύτηκε την Κλαρίς Άλβες το 2008.

Ο Μαρσέλο δημιούργησε μια όμορφη οικογένεια με την 34χρονη Βραζιλιάνα ηθοποιό, με την οποία έχει αποκτήσει δύο αγόρια. Ο πρώτος τους γιος ήρθε το 2009 και ονομάζεται Ένζο, για να ακολουθήσει το 2015 ο Λίαμ. Ο μεγάλος γιος της οικογένειας ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του καθώς είναι μέλος της ομάδας Νέων της Ρεάλ Μαδρίτης. Όλα αυτά τα χρόνια, η Κλαρίς Άλβες (προέρχεται από ευκατάστατη οικογένεια) έχει καταφέρει να κρατήσει… ζωντανή την αγάπη τους. Το ζευγάρι είναι πολύ ερωτευμένο καθώς πολύ συχνά ανεβάζει στα social media φωτογραφίες από την προσωπική του ζωή.

Ο Μαρσέλο μάλιστα σε ανάρτησή του είχε ανεβάσει φωτογραφία γράφοντας πως ανυπομονεί να επιστρέψει στο σπίτι και τη γυναίκα του. Μάλιστα, σε μια άλλη φωτογραφία της συζύγου του, είχε σχολιάσει: ‘Τι γυναίκα γ@@@ την π@@@@@@ μου!’.Η Κλαρίς Άλβες, η οποία έχει την ίδια ηλικία με τον Μαρσέλο, είναι επαγγελματίας ηθοποιός και προέρχεται από ευκατάστατη οικογένεια.

Το… μπαμ ήχησε σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, με τα ΜΜΕ του εξωτερικού να ασχολούνται με την απόκτηση του θρύλου της Ρεάλ από τον Ολυμπιακό. Η Marca πρόλαβε να «ντύσει» στα «ερυθρόλευκα» τον Βραζιλιάνο μπακ γράφοντας: “Είναι επίσημο, ο Μαρσέλο υπέγραψε στον Ολυμπιακό”. Η AS από την πλευρά της ανέφερε στο κεντρικό της θέμα: “Ο Μαρσέλο υπέγραψε στον Ολυμπιακό”, σημειώνοντας πως ο πρώην αρχηγός της Ρεάλ θα παίξει υπό τις οδηγίες του Κορμπεράν και θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και στην Ευρώπη.

Με τη μεταγραφή ασχολήθηκε και η καταλανική Sport, η οποία τουίταρε τη φωτογραφία των ερυθρόλευκων για την ανακοίνωση του Μαρσέλο. Η Mundo Deportivo έγραψε: “Ο Μαρσέλο βρήκε ομάδα 82 μέρες μετά το αντίο” και η Equipe στάθηκε στην παράμετρο του Europa και πως ο Μαρσέλο στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού θα παίξει με αντίπαλο τη Ναντ. Πρώτο θέμα έγινε και σε μέσα της πατρίδας του, όπως το Globoesporte, ενώ και το Twitter πήρε… φωτιά με το που έγινε γνωστή η μεταγραφή, την οποία είχε αποκαλύψει λίγο νωρίτερα η ισπανική εκπομπή «El Chiringuito».

Ο 34χρονος διεθνής Βραζιλιάνος (με ισπανικό διαβατήριο από τις 26 Ιουλίου 2011) που θα καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού και δηλώθηκε τελευταία στιγμή στην ευρωπαϊκή λίστα των Πειραιωτών για τους αγώνες του Europa League, θα φοράει το Νο12, αριθμό που φορούσε και στη Ρεάλ, τον έχει και τατουάζ και αφορά την ημερομηνία γέννησής του (12 Μάϊου 1988).

Μπορεί πέρσι ο Μαρσέλο να μην αποτελούσε βασική επιλογή για τον Κάρλος Αντσελότι, με τον 63χρονο Ιταλό προπονητή των «μερένχες» να δείχνει μεγαλύτερη προτίμηση στον 27χρονο Φερλάν Μεντί, (βασικός σε 20 ματς της La Liga και σε 10 του Champions League, σε αντίθεση με τον 34χρονο Βραζιλιάνο που ξεκίνησε στην αρχική σύνθεση σε 12 ματς του Ισπανικού πρωταθλήματος – έχασε 16 ματς λόγω τραυματισμών και ένα λόγω τιμωρίας – και αγωνίστηκε σε μόλις τρεις αναμετρήσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση), όμως οι αριθμοί του προκαλούν… ζαλάδα.

Αγωνίστηκε για 15 χρόνια στη «βασίλισσα», καταγράφοντας 38 γκολ και 103 ασίστ σε 546 συμμετοχές – κατακτώντας παράλληλα 25 τίτλους. Πέντε Champions League, έξι πρωταθλήματα, τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, τρία ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, δύο Copa del Rey και πέντε ισπανικά Σούπερ Καπ. Με την εθνική Βραζιλίας, την οποία έχει εκπροσωπήσει 58 φορές με απολογισμό έξι γκολ, έχει αγωνιστεί σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2014, 2018) και έχει κατακτήσει το Confederations Cup (2013). Προτού υπογράψει στη Ρεάλ Μαδρίτης αγωνιζόταν στη Φλουμινένσε.

Ο Μαρσέλο αποχαιρέτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά τον τελικό του Champions League στο Παρίσι. «Τα συναισθήματα είναι έντονα. Ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με τη Ρεάλ, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν είναι μια στενάχωρη μέρα για μένα. Φεύγω με μεγάλη χαρά και ευγνώμων προς τον κόσμο και την ομάδα για όσα έχουμε ζήσει. Ήμουν τυχερός να σηκώσω το Champions League ως αρχηγός πριν αποχωρήσω κι αυτό κλείνει με τον καλύτερο τρόπο έναν κύκλο»», είχε δηλώσει τότε ο 34χρονος μπακ λίγο μετά την νίκη της Ρεάλ επί της Λίβερπουλ με 1-0. Η Ρεάλ είχε αποχαιρετήσει τον αρχηγό της με ένα «ευχαριστήριο» βίντεο, όπως επίσης και οι οπαδοί της «Βασίλισσας» με ένα επτάλεπτο αφιέρωμα στο MadridistaTV.

Ο Μαρσέλο Βιέιρα ντα Σίλβα Τζούνιορ γεννήθηκε στις 12 Μαΐου 1988 στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Ο πατέρας του ήταν πυροσβέστης και η μητέρα του είναι συνταξιούχος δασκάλα. Μεγάλωσε στη γειτονιά Catete στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 9 ετών και στα 13 του, ήταν στις ακαδημίες της Φλουμινένσε, τις οποίες παραλίγο να εγκαταλείψει γιατί δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει το λεωφορείο για να πάει στην προπόνηση. Εκεί ανέλαβε δράση ο παππούς του Σάν Πέδρο, ο οποίος βοήθησε τον μικρό Μαρσέλο να συνεχίσει το όνειρό του.

Ο αγαπημένος του παππούς έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2014, όταν ο Μαρσέλο αγωνιζόταν στο παγκόσμιο κύπελλο με τη Βραζιλία. Όταν έμαθε για την απώλεια του παππού του ζήτησε να αποσυρθεί από το τουρνουά για να παραστεί στην κηδεία του, αλλά παρέμεινε για να παίξει με την «Σελεσάο» και να τιμήσει την επιθυμία του παππού του, το όνομα του οποίου είναι αποτυπωμένο με «ανεξίτηλο μελάνι» στο χέρι του Βραζιλιάνου αμυντικού.

