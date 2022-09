Σερένα Γουίλιαμς τέλος: «Μπαμπά σε ευχαριστώ»

Δάκρυσαν οι πάντες στο Arthur Ashe Stadium μετά την ήττα της Σερένα Γουίλιαμς η οποία αποχαιρετά το τένις και ολοκληρώνει τη θρυλική της καριέρα. Αφού πάλεψε σκληρά για τρία σετ, η 23 φορές πρωταθλήτρια του Grand Slam έχασε με 2-1 σετ από την Αυστραλή Ajla Tomljanović. Στη συνέντευξη που έδωσε μετά τον αγώνα μέσα στο κατάμεστο στάδιο, η Γουίλιαμς συγκινήθηκε καθώς ευχαρίστησε τους γονείς της, συμπεριλαμβανομένου του εκλιπόντος πατέρα της Ρίτσαρντ Γουίλιαμς. «Σ’ ευχαριστώ, μπαμπά. Ξέρω ότι παρακολουθείς», είπε κλαίγοντας. «Ευχαριστώ, μαμά. Ω, Θεέ μου».

The greatest to ever do it.

Thank you, @serenawilliams ❤️ pic.twitter.com/lZ6OezBoGu

— ESPN (@espn) September 3, 2022