Ακάρ – δηλώσεις για Ελλάδα: “Να πάρει επιτέλους μαθήματα από την ιστορία”

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας έκανε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ την Παρασκευή στη διάρκεια εκδήλωσης της τουρκικής Αεροπορίας. «Πάντα και παντού απαντούσαμε σε αυτή την αθυροστομία της Ελλάδας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έχουμε επανειλημμένα υπενθυμίσει στους συνομιλητές μας να παίρνουν μαθήματα από την ιστορία και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Λέμε ότι δεν θα πάτε πουθενά με αυτόν τον λεγόμενο εξοπλισμό, τη λεγόμενη συμμαχία. Κρατήστε το χέρι της ειρήνης που έχουμε απλώσει, ας συνεχίσουμε το έργο μας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας», είπε ο Ακάρ.

Σημειώνοντας ότι οι Τούρκοι παρακολουθούν στενά τι κάνει η Ελλάδα, ο Ακάρ είπε: «Δώσαμε την απαραίτητη απάντηση στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας για ό,τι χρειάζεται να γίνει τόσο στο τραπέζι όσο και στο πεδίο». Αναφέροντας ότι οι προκλήσεις, οι επιθετικές ενέργειες, η ρητορική της Ελλάδας και οι παράνομες ενέργειες συνεχίζονται, ο Ακάρ υπενθύμισε ότι ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη παρενόχλησαν τουρκικά F-16 σε αποστολή του ΝΑΤΟ.

#BREAKING Türkiye will continue to retaliate against Greece's 'impertinence,' country's defense chief vows at military ceremony pic.twitter.com/ToMXDo8sCu

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 2, 2022