Ευρωμπάσκετ: Έξαλλος με την FIBA ο Ντράγκιτς

Τα παράπονα του προς την FIBA εξέφρασε ο Γκόραν Ντράγκιτς και οι Σλοβένοι γενικά, που τα έβαλαν ανοιχτά με την FIBA για το οργανωτικό χάος το οποίο επικράτησε. Η Σλοβενία αντιμετώπισε χθες την Λιθουανία, αλλά μέχρι να φτάσει στο γήπεδο δεινοπάθησε. Κι αυτό γιατί, οι οικοδεσπότες δεν παρείχαν έναν πούλμαν στους Σλοβένους για τις μετακινήσεις τους και έτσι το προπονητικό επιτελείο και οι παίκτες πήγαν στο γήπεδο με ταξί!

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα του ξέσπασμα του Γκόραν Ντράγκιτς ο οποίος μέσω twitter ανέφερε τα εξής: «Καλή δουλειά Ευρωμπάσκετ για τους Πρωταθλητές Ευρώπης δεν υπήρχε οργανωμένο λεωφορείο για να πάμε στο ματς. Αυτό πρέπει να είναι ανέκδοτο. Τουλάχιστον μετά από 20 λεπτά πήραμε τοπικό ταξί». Για την ιστορία, σε ένα ντέρμπι που τα είχε όλα η Σλοβενία επικράτησε της Λιθουανίας με 92-85, παίρνοντας έτσι την πρώτη της νίκη στο φετινό Eurobasket.

Good job @EuroBasket for European Champions no organized bus to a game. This must be a joke 🙈🙈🙈 #GreatOrganization After 20 min at least we got local taxi 😂😂😂 @kzs_si

— Goran Dragić (@Goran_Dragic) September 1, 2022