Αυτοκτονία 27χρονης παρουσιάστριας: Ποια ήταν η τελευταία της ανάρτηση

Σαν κεραυνός εν αιθρία έρχεται η είδηση του θανάτου 27χρονης παρουσιάστριας ειδήσεων στην πολιτεία Ουισκόνσιν των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, η Αμερικανίδα Neena Pacholke, παρουσιάστρια του WAOW και πρώην παίκτρια του κολεγιακού μπάσκετ, έβαλε τέλος στη ζωή της σε ηλικία 27 ετών. Η είδηση ​​του θανάτου της Neena Pacholke βύθισε στο πένθος την οικογένειά της και τους συναδέλφους της, οι οποίοι έκαναν λόγο για ένα χαμογελαστό και αισιόδοξο κορίτσι με μεταδοτικό χαμόγελο. «Η Neena Pacholke, η αγαπημένη μας πρωινή παρουσιάστρια, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το Σάββατο. Ολόκληρη η ομάδα στο κανάλι News 9 είναι απολύτως συντετριμμένη από την απώλεια, όπως ξέρουμε ότι είναι και πολλοί άλλοι», ανέφερε η ανακοίνωση του καναλιού.

Μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της Pacholke στο Twitter ήταν ένα retweet από τον συγγραφέα Jon Gordon σχετικά με τη θετικότητα και την πίστη ότι το καλύτερο έρχεται. «Δεν είμαστε θετικοί επειδή η ζωή είναι εύκολη. Είμαστε θετικοί επειδή η ζωή μπορεί να είναι δύσκολη», έγραψε ο Gordon στο αρχικό tweet. «Δώστε στον εαυτό σας (και στους άλλους) χάρη. Μιλήστε για τη ζωή και ενθαρρύνετε τους άλλους. Αναζητήστε το καλό σήμερα. Θυμηθείτε το ΓΙΑΤΙ σας. Πιστέψτε ότι το καλύτερο έρχεται».

Η 27χρονη παρουσιάστρια, η οποία μεγάλωσε στην Τάμπα και έπαιζε μπάσκετ στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα, ήταν έτοιμη να παντρευτεί, δήλωσε η μεγαλύτερη αδελφή της, Kaitlynn Pacholke, στους Tampa Bay Times.

The Bulls are heartbroken to learn of the sudden loss of our beloved former teammate Neena Pacholke (2013-16). Our thoughts and prayers are with Neena and her family during this extremely difficult time. pic.twitter.com/kMDyBZVsOG

