Αντετοκούνμπο – Τζος Μπετ: «Emeis agapame Gianni»

Έχουμε παρακολουθήσει σε ταινίες και σειρές πως κάποια πράγματα «δεν» μεταφράζονται από τα αγγλικά στα ελληνικά. Υπάρχουν, δηλαδή, κάποιες φράσεις των οποίων το νόημα αλλοιώνεται αν δοκιμάσεις να τις φέρεις στη γλώσσα μας σχεδόν ατόφιες.

Ωστόσο η αγάπη για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο παρασέρνει τους ξένους σχολιαστές να δοκιμάσουν την τύχη τους στην ελληνική, με τελευταίο τον Τζος Μπετ ο οποίος χρησιμοποίησε κάποιες φράσεις στις φάσεις του Greek Freak, άλλες με επιτυχία και άλλες με όχι και τόση. Αρχικά, ο σπίκερ της FIBA είπε: «Emeis agapame Antetokounmpo». Η πιο αστεία όμως προσπάθειά του πρέπει να είναι εκείνη προς το τέλος του αγώνα. «Τι ώρα είναι, ο Γιάννης μαγειρεύει το “γύρος”», λέει ο Μπετ προφανώς εννοώντας το «cooking» που λένε οι Αμερικάνοι όταν ένας παίκτης δεν έχει αντίπαλο και κάνει ό,τι θέλει στο επιθετικό κομμάτι -κυρίως σκοράροντας.

A record 19,443 fans witnessed Giannis Antetokounmpo's first official home game and the Greek Freak put on a show! 🇬🇷#FIBAWC | #WinForHellas pic.twitter.com/B6xXHwsY4M

— FIBA (@FIBA) August 28, 2022