Σταλόνε διαζύγιο: Φταίει ο… σκύλος;

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλυγουντ η είδηση του χωρισμού του Σιλβέστερ Σταλόνε με την επί 25 χρόνια σύζυγό του. Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, η Τζένιφερ Φλάβιν υπέβαλλε αίτηση διαζυγίου, ενώ «πέταξε» τη βέρα της, βάζοντας οριστικό τέλος στον γάμο της με τον «Sly». Το ζευγάρι προσπαθούσε εδώ και αρκετό καιρό να κρύψει τους τριγμούς που είχαν δημιουργηθεί στον γάμο τους από τα media, αλλά τα δικαστικά έγγραφα του διαζυγίου δεν άργησαν να διαρρεύσουν.

Η Τζένιφερ Φλάβιν θέλει να διακόψει κάθε σχέση με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, αλλάζοντας ακόμα και το επώνυμό της, ωστόσο, προσπαθεί να διεκδικήσει το μεγαλύτερο μερίδιο από την περιουσία τους. Ισχυρίζεται πως τα τελευταία χρόνια ο ηθοποιός έχει κάνει αλόγιστες σπατάλες, με αποτέλεσμα να χάσει ένα μεγάλο μέρος της οικογενειακής περιουσίας, οπότε η ίδια απαιτεί να «αποζημιωθεί πλήρως», λαμβάνοντας το μεγαλύτερο μερίδιο.

Δημοσιεύματα ήθελαν το ζεύγος να έρχεται σε σύγκρουση, λόγω ενός σκύλου! Ο λόγο για ένα ροτβάιλερ, που υιοθέτησε ο ηθοποιός και ακούει στο όνομα Ντουάιτ. Σύμφωνα με ΜΜΕ, η Φλάβιν δεν ήθελε άλλο κατοικίδιο, με τον ηθοποιό να επιμένει και τους δύο να έχουν μια «εξαιρετικά έντονη διαμάχη που έφερε στο προσκήνιο κι άλλα προβλήματα». Θέλοντας να αποκαταστήσει τη φήμη του, ο Σταλόνε αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τον χωρισμό του και να εξηγήσει πως σε καμία περίπτωση δεν θα έπαιρνε διαζύγιο για κάτι τόσο ασήμαντο.

