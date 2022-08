Μπεν Άφλεκ – Τζένιφερ Λόπεζ: Το βίντεο με τις έντονες χειρονομίες του ηθοποιού

Δεύτερο μήνα του μέλιτος κάνουν ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, με την κάμερα να τους απαθανατίζει σε εστιατόριο και τον ηθοποιό να κάνει έντονες χειρονομίες. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε από τους παπαράτσι στο Grand Hotel Tremezzo στη λίμνη Κόμο – ήταν η πρώτη εμφάνιση του ζευγαριού μετά τον εντυπωσιακό γάμο τους το περασμένο Σαββατοκύριακο στο κτήμα του Μπεν Άφλεκ στην Τζόρτζια, αξίας 8,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Daily Mail, ο ηθοποιός φαίνεται να κουνά το κεφάλι του δεξιά – αριστερά και να μιλά γρήγορα, με την Τζένιφερ Λόπεζ να τον ακούει προσεκτικά. Ο Χολιγουντιανός σταρ έκανε έντονες χειρονομίες με τα χέρια του και κάποια στιγμή έσκυψε προς το μέρος της Τζένιφερ, έχοντας ζωηρές εκφράσεις στο πρόσωπό του. Η τραγουδίστρια φαίνεται να μετακινείται στη θέση της, αλλά έδειχνε να ακούει με μεγάλη προσοχή τον τέταρτο σύζυγό της.

